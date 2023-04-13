滙控｜祈耀年再建議股東就分拆議案投反對票　重申會阻礙派息

滙控（005）下月5日將於英國召開股東大會，屆時將討論及投票表決由小股東提出的兩項議案，包括但不限於分拆亞洲業務策略檢討，以及股息政策。行政總裁祈耀年強烈建議股東就上述議案投反對票，重申會阻礙派息。
重組非對股東最有利
祈耀年在集團網站上的片段中強調，董事會及管理層已經對激進的架構重組方案深入討論，並為有關內部假設及分析尋求獨立第三方意見和審計，確保分析公平及中肯，結論是重組建議並非對股東最有利，反而會大幅降低銀行市值和利潤，影響未來派息，是損害價值。
他表示，現時提出的派息方案是更平衡方案，而重組方案亦正改善銀行表現，已承諾今年派息比率為50%，是較平衡的方案，加上有型股東回報率提升，滙控擁有足夠的資本投資增長的項目，或用於額外回購，執行當前策略，是改善回報最安全及快捷的方法。
深明股息對客戶的重要性
祈耀年又指，自成為行政總裁以來，最關注是確保表現欠佳的業務，不會拖累表現良好的香港、亞洲以及英國業務，在去年已經漸見成效，有形股本回報率為百分之11.6，目標是今年能夠超過12%。他又指，深明股息對客戶的重要性，亦明白要令股東感受到公司業務正在增長及發展。
他提到，去年底成功出售加拿大業務，當明年初完成交易後，每股將派發0.21美元特別股息，其餘資金則視乎情況用於業務發展或透過回購回饋股東。