滙控｜祈耀年再建議股東就分拆議案投反對票　重申會阻礙派息

重組非對股東最有利

祈耀年在集團網站上的片段中強調，董事會及管理層已經對激進的架構重組方案深入討論，並為有關內部假設及分析尋求獨立第三方意見和審計，確保分析公平及中肯，結論是重組建議並非對股東最有利，反而會大幅降低銀行市值和利潤，影響未來派息，是損害價值。

他表示，現時提出的派息方案是更平衡方案，而重組方案亦正改善銀行表現，已承諾今年派息比率為50%，是較平衡的方案，加上有型股東回報率提升，滙控擁有足夠的資本投資增長的項目，或用於額外回購，執行當前策略，是改善回報最安全及快捷的方法。