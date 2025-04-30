滙控：若全球關稅戰升級　港樓價恐再跌三成｜特朗普關稅戰

滙控表示，若全球關稅戰升級，香港樓價最極端可再跌三成。(資料圖片)

美國總統特朗普重掌政權後大幅提高關稅，引發市場對經濟前景及利率走勢的憂慮。滙豐控股(港交所：005)昨日(29日)公布2025年第一季業績報告，雖然維持大部分財務指引不變，但行政總裁艾橋智在業績說明中警告，若全球主要經濟體之間的關稅水平顯著高於4月1日的水準，全球經濟增長恐將放緩。該行更提出4種全球經濟情境預測，其中最悲觀的情境下，全球及香港GDP都將出現衰退，香港樓價可能較今年首季下跌三成。

據滙控業績報告中提出的4種全球經濟情境預測，在「下行2境況」的假設下，若全球關稅措施升級、地緣政治關係持續惡化，導致供應鏈問題嚴重加劇，同時通脹與利率在初期呈現上升趨勢。滙豐預估香港GDP可能出現最多9.7%的跌幅，樓價較今年首季最高下跌30.8%。在此情境中，中國、美國和英國均將面臨經濟衰退，各地樓價跌幅預計介於15.8%至29.2%之間。

「一 致核心境況」料樓價今年跌5.3%後反彈

相較之下，滙控的「一致核心境況」預測雖同樣預期關稅將提高，但預估香港2025年至29年年均GDP仍可增長1.7%。在該情景中，滙豐預期香港樓價今年再跌5.3%，為集團各核心市場中最差，明年止跌回升0.8%，2027、2028年更增長9.4%和10.7%，令五年平均增長預測達5.4%，是各市場中最看好。

滙控業績報告顯示，所有主要市場的「一致上行」及「核心境況」合併權重，已由2024年12月31日的85%下調至70%。剩餘30%的權重分配至兩個下行情境，其中「下行1境況」獲得25%權重，而「下行2境況」則分配5%權重。