滙控｜Ken Sir呂宇健︰已集100名滙豐小股東提出分拆議案　滙控能將議案定為無約束力？

自從滙控（005）2019年除淨後宣布暫停派息，已引起一眾股東批評及關注，不少聲音希望滙豐能分拆亞洲業務，以釋放潛在價值。「分拆滙控關注組」的Ken Sir呂宇健指，已集齊100名滙豐小股東同意，向滙豐董事會提出在股東周年大會（AGM）表決兩項普通決議案，要求滙豐制定分拆策略和維持穩定派息。

已集100名滙豐小股東提出分拆議案

Ken Sir指，現已成功召集到100名小股東，亦委託一間國際律師行向滙豐提交兩項動議：