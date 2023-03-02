滙控｜Ken Sir呂宇健︰已集100名滙豐小股東提出分拆議案　滙控能將議案定為無約束力？

自從滙控（005）2019年除淨後宣布暫停派息，已引起一眾股東批評及關注，不少聲音希望滙豐能分拆亞洲業務，以釋放潛在價值。「分拆滙控關注組」的Ken Sir呂宇健指，已集齊100名滙豐小股東同意，向滙豐董事會提出在股東周年大會（AGM）表決兩項普通決議案，要求滙豐制定分拆策略和維持穩定派息。
已集100名滙豐小股東提出分拆議案
Ken Sir指，現已成功召集到100名小股東，亦委託一間國際律師行向滙豐提交兩項動議：
- 要求滙豐制定、實施和每季度報告旨在通過包括但不限於分拆、戰略重組、結構重整其亞洲業務等方式以提高滙豐的價值之計劃和策略。
- 要求滙豐制定並實施長期和穩定的股息政策，並在滙豐有足夠可分配利潤的前提下，向股東派發2019冠狀病毒疫情前同等水平的股息，即（按季度支付）不低於每年每股0.51美元的股息。
滙豐能將議案定為「無約束力」？
滙豐亦有作回覆，要求將議案以特別議案形式提呈，即投票門檻變得更高，因為普通議案只需50%贊成票，特別議案就需要75%。Ken Sir認為，滙豐十分擔心議案會獲得通過；又指同一時間，滙豐可能把小股東的普通議案釐定為「無約束力」，故對此感到遺憾。
滙豐亞洲地區貢獻最多
根據滙豐最新業績顯示，亞洲地區仍貢獻最多，2022年稅前利潤貢獻進一步增加至78%，Ken Sir指，重整亞洲業務已經不可再拖，下一步希望可以與滙豐主要股東平保見面，尋求更多支持，為小股東發聲及捍衛權益。