滙控CEO祈耀年績後減持 袋約470萬

港交所(388)股權披露顯示，滙豐控股(005)行政總裁祈耀年(Noel Quinn)在業績公布後減持套現。他於本周一(26日)獲派約114.38萬股滙控股份，同日以每股5.9605英鎊，減持79,409股，套現約47.33萬英鎊(約469萬港元)，減持後，祈耀年仍持有約605.78萬股滙控。以滙控今日收市價60.25元計，市值約3.65億元。

財務總監艾橋智套近 300 萬

另外，財務總監艾橋智(Georges Elhedery)亦於同日獲派約67.69萬股滙控，即日沽50,644股，每股平均價亦為5.9605英鎊，套現約30.19萬英鎊(約299.2萬港元)。減持後，仍持有約256.9萬股滙控，市值約1.55億元。