滙控CEO祈耀年績後減持 袋約470萬

港交所(388)股權披露顯示，滙豐控股(005)行政總裁祈耀年(Noel Quinn)在業績公布後減持套現。他於本周一(26日)獲派約114.38萬股滙控股份，同日以每股5.9605英鎊，減持79,409股，套現約47.33萬英鎊(約469萬港元)，減持後，祈耀年仍持有約605.78萬股滙控。以滙控今日收市價60.25元計，市值約3.65億元。
財務總監艾橋智套近300萬
另外，財務總監艾橋智(Georges Elhedery)亦於同日獲派約67.69萬股滙控，即日沽50,644股，每股平均價亦為5.9605英鎊，套現約30.19萬英鎊(約299.2萬港元)。減持後，仍持有約256.9萬股滙控，市值約1.55億元。
本月累瀉1.6%
至於滙控今日收報60.25元，升0.8%或0.5元，成交約15.5億元，2月累瀉約1.6。
滙控本月21日公布2023年度業績，報告披露，董事會對祈耀年的花紅評分由75.35%，降至70.24%，花紅因評分下跌而減少7%，至201.8萬英鎊，但全年固定和浮動薪酬總額為1,064.1萬英鎊(約1.05億港元)，按年升91%。艾橋智評分為76.75%，固定和浮動薪酬總額329萬英鎊，花紅則涉128.7萬英鎊。