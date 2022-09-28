滙豐一個月兩度加定存息率 信銀半年期息最高

滙豐一個月內第二度上調港元定期存款息率，為9月份第二次，其中高端客戶6個月及12個月定存加0.3厘，至2.2厘及2.5厘，3個月加0.2厘至1.7厘。中銀香港（2388）上周初向特選高端客發短訊，提供4個月、6個月和12個月特惠港元存息，分別有2.8厘、3厘和3.3厘。業界相信，有大型銀行爭奪高端客源，所以其他銀行亦要針對性地留住高端客，鞏固存款基礎。

不過以牌價計，大型銀行定存息率仍不及中小型銀行，中銀3個月、6個月和12個月定存息分別為1.1厘、1.6厘和2.1厘，渣打6個月和12個月定存息為2.6厘和2.8厘，牌價屬發鈔行之中最高。

中小型銀行亦未放軟手腳，大新銀行（2356）昨連續第二日上調定存息，3個月至12個月劃一加0.1厘，3個月定存享2.9厘，6個月為3.4厘，12個月則有2.5厘。中信銀行（國際）昨日把6個月定存息上調至3.6厘，一躍成為全港最高的半年期定存息；12個月定存息更上調至3.7厘，與富邦銀行看齊居首。

富邦上星期已上調息率，以新資金造100萬元或以上定存，12個月息達3.7厘。至於上述大新銀行的定存息，也用100萬元存額作分水嶺，不足100萬元起存金額息率劃一低0.1厘。