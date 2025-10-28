滙豐上季稅前少賺14%至73億美元　派息10美仙　料恒生私有化後首日有資本影響

滙豐集團行政總裁艾橋智表示，滙豐致力發展成為一家更精簡、靈活、專注的銀行，集團現時預計2025年不計及須予注意項目的平均有形股本回報率將達到約15%，甚至更高，將繼續全力協助客戶應對新的經濟環境。

滙豐解釋，稅前利潤減幅反映營業支出增加，主要來自第三季的須予注意項目，包括法律準備14億美元。有關減幅部分被收入增長抵銷，當中包括銀行業務淨利息收益增加，以及財富管理業務表現強勁，而環球外匯業務和債務及股票市場業務的費用及其他收益則報跌。除稅後利潤為55億美元，按年減少12億美元或跌17.9%。

期內，集團以年率計的平均有形股本回報率為12.3%，較去年同期降3.2%；若不計及須予注意項目，2025年第三季以年率計之平均有形股本回報率為16.4%，按年升0.5%。

至於上季收入按年增加5%至178億美元，不計及須予注意項目的固定匯率收入增加5億美元至179億美元。淨利息收益為88億美元，按年增加15%，淨利息收益率按年增加0.11個百分點至1.57%，包括去年同期提早贖回既有證券錄得的虧損不復再現的效益，但部分因出售阿根廷業務被抵銷。按季比較，淨利息收益率增加0.01個百分點。