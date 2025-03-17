滙豐下周舉行投資峰會 德拉吉 蔡崇信 女股神出席

Cathie Wood將出席滙豐舉行的全球投資峰會。(網上圖片)

滙豐將於本月25日至27日(下周二至周四)於香港舉行全球投資峰會(GIS)，並指吸引全球政府、金融及學術界逾60名講者，料有逾3千名代表聚集，探討「連接全球經濟新網絡」(New Networks Connecting the Global Economy)的主題，而中國在全球經濟的角色將受關注。

拜登經濟顧問 Lael Brainard 任講者

出席講者中，包括香港特首李家超、歐洲央行前行長德拉吉、阿里巴巴(9988)主席蔡崇信、有「科技女股神」之稱的方舟投資創辦人兼行政總裁Cathie Wood、IBM行政總裁Arvind Krishna、貝萊德副主席Robert Fairbairn、前英國財政大臣奧斯本(George Osborne)、世界銀行副行長兼司庫Jorge Familiar、前美國貿易代表Charlene Barshefsky、前芬蘭總理馬林(Sanna Marin)、前白宮國家經濟委員會主任布雷納德(Lael Brainard)等。