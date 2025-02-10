滙豐渣打中銀首以「債券通」債券作抵押　完成人民幣回購交易

金管局、人民銀行上月公布「債券通」(北向通)債券作為抵押品的離岸人民幣債券回購業務安排。滙豐、中銀香港、渣打香港今(10日)宣布，在該回購業務實施首日完成多筆回購交易。

滙豐資本市場及證券服務香港區主管石元良表示，新的回購安排奠下重要的里程碑，利用在岸債券作為離岸人民幣債券回購的抵押品，離岸投資者在參與全球第二大的固定收益資產市場時，可以利用更多不同的融資及流動性管理方案。投資者對新安排的反應理想，突顯了香港在拓展中國内地資本市場深度，和促進國際投資者進入内地資本市場方面，扮演著關鍵的角色。

他續說，新安排正式啟動後，集團相信中國債券將更廣泛應用於離岸融資及抵押，而業界和投資者均十分期待有關安排繼續創新和優化。

渣打：料成恆常管理人民幣資產工具

渣打銀行香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志指，很高興成為首批銀行之一，協助客戶利用債券通北向通債券作為抵押品。他又指，自監管機構上月宣布有關離岸人民幣債券回購新安排後，接獲不少客戶查詢，部分表明有意參與交易，估計新安排將成為投資者恆常管理人民幣資產的工具。