滙豐傳減二手H按封頂利息 實際按息見3.375厘

消息指，滙豐將二手物業H按封頂利息由P減2厘，下調至P減2.25厘，實際按息即由3.628厘，降至3.375厘。(資料圖片)

再有大型銀行降低同業拆息(H)按揭封頂利率，據市場消息指，滙豐銀行將二手物業的H按封頂利息由最優惠利率(P)減2厘，下調至P減2.25厘，以該行現時P為5.625厘計算，即實際鎖息下調0.25厘，由3.628厘，降至3.375厘，即日起生效，並與一手樣物業看齊。

一個月同業拆息今日報約3.3978厘，以H加1.3厘計，已達約4.698厘，並超過封頂3.375厘。

與一手物業看齊

中原按揭董事總經理王美鳳指，早前大型銀行提供的二手物業按息不同於一手物業，一手物業實際按息主要低至3.375厘，而二手物業實際按息主要低至3.475厘，近日有大型銀行相繼將二手物業按息降回至3.375厘，與一手物業看齊，相信主要是基於按揭業務策略下的調整，由以往將一二手物業息率分層處理轉為將息率優惠延伸及劃一提供至一二手物業，有利提高整體按揭競爭力，拓增客源。

事實上，自去年銀行於8至9月及11月至12月先後上調新造按息後，銀行之間提供的按息差距較以往大，現時市場按息介乎3.375厘至3.625厘為主，個別達逾4厘。今年首季樓市在多個利好因素下反彈轉旺，按揭申請量明顯回升，推動銀行敍造樓按取態積極，預期將有銀行跟隨將二手物業按息降回至3.375厘水平。

最優惠利率下周料加 0.125 厘至 0.25 厘

王美鳳指，上月中銀行體系結餘由逾900億元再降至約770億元，拆息隨後逐步回升，現時與樓按相關1個月拆息回升至約3.4厘，但仍與美息有超過1厘多差距，港元拆息與P差距約2.2厘，大幅低於平均3.5厘，意味P仍有上調壓力。市場預期美國下周有機會加息0.25厘，預期本港銀行將有機會跟隨美國加P，幅度約0.125厘至0.25厘。即使最優惠利率仍有機會上調，但加幅溫和亦已接近見頂水平，樓按息率仍會處於逾3厘的低水平，加上大型銀行減新造按息有抵銷加息作用，故此相信不會對現時樓市構成實質影響。

另外，據報中銀香港(2388)及恒生銀行(011)早前已將部分二手物業提供最低3.375厘的封頂息優惠。