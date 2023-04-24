滙豐分拆議案再有機構籲反對　ISS批方案缺細節欠彈性

滙豐（005）5月5日將舉行股東周年大會（AGM），會上將會表決由一眾小股東所發起的重組亞洲業務及穩定派息議案。惟機構股東顧問機構ISS最新發表報告指，籲滙豐股東否決兩項議案，表示兩項議案提議都均乏詳細理由。

ISS批方案缺細節欠彈性

ISS報告指，重組亞洲業務議案缺乏披露詳細假設，該行認為銀行與客戶的關係，將因重組改變，議案亦未有解釋重組後，滙豐全球網絡削弱所帶來的收入損失，以及在亞洲建立新業務所需的資本、由哪一亞洲央行監管如此具規模的銀行、如何改善投資者對滙豐的看法等。

至於穩定股息建議方案方面，亦提到呂宇健（Ken Sir）等，提出將滙豐股息水平提高到疫情前的水平，ISS指，滙豐2020年停止支付股息事件，表示當年英倫銀行決定也適用於其他英國銀行；而滙豐最近宣布的股息政策，支付比率已不較同行弱，認為股東提出的以美元計的最低股息水平政策，「看起來不尋常且缺乏細節，對公司的彈性也過於限制」。