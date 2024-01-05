滙豐卓越理財尊尚廣告邀Elite級班底 由馮德倫首次親自執導及演出

滙豐為Elite客戶，推出全新「滙豐卓越理財尊尚」服務，全面升級高端客戶的服務和禮遇，助Elite客戶掌握財富先機，享受不一樣的銀行體驗。是次推廣更破天荒邀請演而優則導的電影界Elite級資深演員兼導演馮德倫執導，夥拍5位於不同領域閃閃發光的Elite拍攝廣告，包括2012香港小姐及大律師朱千雪、桌球選手傅家俊、跨界藝術家王令塵、時尚及創意辦公室創辦人鄧愛嘉及企業家兼藝術收藏家周世耀。

滿足Elite 不一樣的心態 曾執導多部電影甚至是美劇，馮德倫卻是首次自導自演廣告片，挑戰於短短1分多鐘演繹故事， 解構Elite不一樣的心態：導演一聲「Action ! 」下， 5位 Elite 於不同情境下演繹各自的 Elite 心態，而他們身處的情境亦隱含「滙豐卓越理財尊尚」服務的各種體驗，包括「理財尊尚選」、「生活尊尚選」中的餐飲及旅遊禮遇、醫療禮賓服務等，完美呈現滙豐這項全新服務如何滿足 客戶不一樣的心態及需求，帶領他們邁向不一樣的財富境界。 拍攝期間，幾位 Elite 在鏡頭前後暢談他們在生活中抱有的獨特心態。入行多年首次與馮德倫 合作，朱千雪對此感到興奮：「無論在任何崗位，作為演員還是大律師，對細節的注重是成功 關鍵。整個拍攝過程中，Stephen（馮德倫）既給予我足夠自由度發揮和演繹，同時對各項細 節精益求精，很榮幸能夠與這樣認真細緻的團隊合作。我曾在滙豐工作過，所以對滙豐有情意 結，如今能為滙豐拍攝廣告，感覺非常奇妙。」；談及 Elite 心態，獲獎無數的桌球好手傅家 俊則表示作為運動員，要衝破舒適圈，才能發掘自己更多可能性。無獨有偶，涉獵廣泛的跨界 藝術家王令塵亦提到可能性，他多年來一直探索的不同藝術領域。對他而言，盡情探索機遇才 能帶來更多可能。 除了談論心態，他們亦趁著拍攝空檔分享「滙豐卓越理財尊尚」服務對他們的吸引之處。同樣 日程繁忙，並經常周遊列國的馮德倫及商界精英周世耀均對「生活尊尚選」中的禮遇特別感興 趣，馮德倫坦言：「從機場貴賓休息室私人體驗、環球銀行服務到 24 小時醫療專線均令我出 外更安心又自在。」周世耀亦提到：「專屬的餐飲體驗及訂座方式等讓我在百忙之中亦可以輕 鬆享受美食，與親友共享美好時光。」；另一位企業家兼創意總監鄧愛嘉今次更是以一位母親 的身份，與兒子 Rocco 一同參與拍攝：「醫療禮賓服務讓我可以隨時獲得專業的醫療意見，讓 父母能夠為子女的健康護航，倍感安心。」

紅色為主要元素 幕前幕後班底通力合作 隨機應變 造就 Elite 級創作 是次執導廣告片，馮德倫特別邀請了知名電影美術及服裝指導張世宏與張蚊參與製作，組成 Elite 級幕後團隊。三位多次合作的資深電影人在拍攝現場展現出良好默契，在分享廣告製作 背後的靈感及創作過程時，他們亦不約而同表示「對於香港人來說，滙豐是一個很有親切感的 品牌，它亦承載著香港的歷史與文化。」因此，在場景、服飾等各項美術設計上，除了以品牌 的代表色 — 紅色為主要元素外，製作團隊亦採用了中西合璧的風格，以簡潔有力的美術語言 傳遞品牌故事。整個創作以「尊尚」為題，張蚊補充道：「這次雖以特技效果做背景，在實物 佈景、道具等卻要做得加倍仔細，希望兩者的結合既能營造出尊尚奢華的感覺，又能呈現比現 實更真實的畫面。」 對於第一次執導兼演出廣告片，馮德倫認為是一個挑戰，亦是一個學習機會：「與電影不同， 廣告需要用短短幾十秒去傳遞故事及訊息，並讓人留下深刻印象，因此我們花了更多時間去完 成每一個鏡頭，亦給每位幕前更充分時間去理解各自的部分及適應環境。」是次拍攝當中，這 個 Elite 級的幕前幕後班底更體現了馮德倫心目中的 Elite 心態：「對我而言，隨機應變是作為一個 Elite 應有的心態。這次的製作團隊有很多熟悉的面孔，他們勤快且懂得靈活變通，組與 組之間亦會互相幫助，令整個拍攝過程十分順利。參與幕前的幾位 Elite 大部分並非專業演員， 但他們在鏡頭前表現自如，展現自信氣場，每位都發揮得不錯，讓我留下深刻印象。」 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務市場策劃主管岑卓耀 (Cheuk Shum) 對是次的廣告片感 到雀躍又期待：「很榮幸能邀請馮德倫執導是次廣告，涉獵廣泛且樣樣皆精的他毋容置疑是一 位 Elite，既能代表滙豐卓越理財尊尚，亦是我們面對的目標客戶。參與這次廣告的另外幾位 城中 Elite 於拍攝期間分享了他們獨特的心態與對這項全新服務的期望，為我們打了一支強心 針。我們希望服務能夠滿足一眾 Elite 需求，同時希望大家能夠享受這個由馮德倫與 Elite 班底 精心炮製的傑作。」