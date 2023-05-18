滙豐卓越理財推全港首個銀行及GPT創作體驗　有機會獲得1年置業基金

滙豐卓越理財宣布，將推出全港首個由銀行與Microsoft Azure OpenAI GPT客戶共創體驗「My Wealthy Future」，感受AI通過無限想像編織未來故事。
讓AI創作未來情節故事
滙豐卓越理財指，參加者只需在平台上與GPT簡單分享你心目中的理想未來，即可讓AI創作一個屬於未來的情節故事，不僅可以獲得一張由人工智能創造的「未來預想圖」，更可以獲得一個由AI創造的avatar 為講述及聲演客戶的專屬虛構故事影片。
此外，完成「My Wealthy Future」創作體驗更有機會參加抽獎，獲取不同獎賞，包括個人化專屬Moleskine筆記本。
有機會獲得1年置業基金
滙豐卓越理財表示，「My Wealthy Future」將由今日起率先向其卓越理財客戶推出，並於5月22日起至2023年6月30日，完成「My Wealthy Future」並成為卓越理財客戶及開立投資戶口，不但可獲高達港幣48,000元迎新獎賞外，更可自動參加大抽獎，贏取以下各價值20萬「獎賞錢」額外大獎，包括有1年置業基金、1年教育基金、旅遊基金三選一。
參與「My Wealthy Future」的GPT體驗或了解更多資訊，請瀏覽：www.mywealthyfuture.hsbc.com.hk