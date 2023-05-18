滙豐卓越理財推全港首個銀行及GPT創作體驗　有機會獲得1年置業基金

讓AI創作未來情節故事

滙豐卓越理財指，參加者只需在平台上與GPT簡單分享你心目中的理想未來，即可讓AI創作一個屬於未來的情節故事，不僅可以獲得一張由人工智能創造的「未來預想圖」，更可以獲得一個由AI創造的avatar 為講述及聲演客戶的專屬虛構故事影片。

此外，完成「My Wealthy Future」創作體驗更有機會參加抽獎，獲取不同獎賞，包括個人化專屬Moleskine筆記本。