滙豐卓越理財：中產理想退休生活 須擁有2千萬資產

滙豐卓越理財2024年新中產報告顯示，香港中產人士平均需擁有超過2,000 萬元的資產組合，才能實現他們認為理想的退休生活。

這項年度調查旨在探討香港中產的財務需求和目標，受訪者指他們平均在45歲時開始認真計劃退休，目標在60歲時能展開人生新階段。調查要求受訪者就退休生活所需的開支、財務目標和預期擁有的資產及投資作出估算，最終得出2,000萬元的資產組合平均值。

維持每月平均 2.7 萬元被動收入

調查指，受訪者所選的組合中，可能包括一個已供滿按揭的自住物業、一筆應付突發醫療開支的額外儲備，以及足夠的儲蓄和投資，以維持每月平均27,000元的被動收入。一些受訪者也表示，希望其理想的投資組合能夠包括額外一個提供持續租金收入的物業。