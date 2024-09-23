滙豐卓越理財：中產理想退休生活 須擁有2千萬資產

滙豐卓越理財2024年新中產報告顯示，香港中產人士平均需擁有超過2,000 萬元的資產組合，才能實現他們認為理想的退休生活。
這項年度調查旨在探討香港中產的財務需求和目標，受訪者指他們平均在45歲時開始認真計劃退休，目標在60歲時能展開人生新階段。調查要求受訪者就退休生活所需的開支、財務目標和預期擁有的資產及投資作出估算，最終得出2,000萬元的資產組合平均值。
維持每月平均2.7萬元被動收入
調查指，受訪者所選的組合中，可能包括一個已供滿按揭的自住物業、一筆應付突發醫療開支的額外儲備，以及足夠的儲蓄和投資，以維持每月平均27,000元的被動收入。一些受訪者也表示，希望其理想的投資組合能夠包括額外一個提供持續租金收入的物業。
然而，只有38%尚未退休的受訪者表示有信心在自己的理想退休年齡時，達致他們的目標資產規模。
滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲(Sami Abouzahr)表示，每位客戶都有獨特而複雜的人生抱負，簡單的未雨綢繆積穀防饑已經不夠。他們需要規劃一個長遠及健康的退休生活，為將來一旦預上不測準備安全網，並確保身邊所愛，不論是下一代或長者的福祉都得到保障。透過更先進的數碼和混合財務規劃工具，以及更廣泛和全面的解決方案，「我們將能夠讓客戶更輕鬆掌控自己的未來。」