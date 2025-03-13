滙豐啟全面重組 部分投行家獲短期留用協議

據彭博社引述知情人士消息，滙豐控股（0005.HK）在新任行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）的主導下，正進行全面業務重組，其中包括縮減多項投資銀行業務。為確保平穩過渡，滙豐向部分投資銀行家提供3至6個月的短期留用協議，以完成歐洲、亞洲和美洲的客戶委託任務。此前，該行已宣布將關閉部分投資銀行部門。滙豐股價今早表現靠穩，暫升逾1%。

知情人士透露，滙豐的重組計劃還包括削減多個市場的副主席職位，但目前尚不清楚有多少銀行家受到影響。這一舉措顯示滙豐正致力於精簡組織架構，並將資源集中在具有明顯競爭優勢的產品和地區。滙豐駐倫敦發言人通過電子郵件表示，集團仍然致力於為全球客戶提供支持，並強調正在轉向一個更精簡的全新結構。