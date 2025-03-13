滙豐啟全面重組 部分投行家獲短期留用協議

據彭博社引述知情人士消息，滙豐控股（0005.HK）在新任行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）的主導下，正進行全面業務重組，其中包括縮減多項投資銀行業務。為確保平穩過渡，滙豐向部分投資銀行家提供3至6個月的短期留用協議，以完成歐洲、亞洲和美洲的客戶委託任務。此前，該行已宣布將關閉部分投資銀行部門。滙豐股價今早表現靠穩，暫升逾1%。
知情人士透露，滙豐的重組計劃還包括削減多個市場的副主席職位，但目前尚不清楚有多少銀行家受到影響。這一舉措顯示滙豐正致力於精簡組織架構，並將資源集中在具有明顯競爭優勢的產品和地區。滙豐駐倫敦發言人通過電子郵件表示，集團仍然致力於為全球客戶提供支持，並強調正在轉向一個更精簡的全新結構。
裁員計劃亞洲開始擴至全球
彭博社上月報道稱，滙豐將在投資銀行部門啟動新一輪裁員，首波裁員從亞洲開始，最終將影響全球員工。隨後，路透旗下IFR引述知情人士消息指出，滙豐將裁減香港近40名投資銀行家，其中包括4名董事總經理。這些裁員行動是滙豐持續優化業務結構的一部分，旨在提升運營效率並專注於核心業務。
滙豐控股此次重組和裁員計劃反映了其在全球金融市場中的戰略調整。通過縮減投資銀行業務和精簡組織架構，滙豐希望集中資源於更具競爭力的領域，以應對市場挑戰並提升盈利能力。
原文刊登於 HKMoneyClub
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