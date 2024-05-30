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財經
2024-05-30 15:17:00

滙豐夥港大合辦亞太區商業案例比賽　香港科技大學奪冠

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滙豐夥港大合辦亞太區商業案例比賽　香港科技大學奪冠

滙豐夥港大合辦亞太區商業案例比賽　香港科技大學奪冠

滙豐宣布，夥港大合辦的亞太區商業案例比賽中，由香港科技大學奪冠。今年決賽的商業案例圍繞一家專以低價出售將會或剛過「最佳食用日期」產品的零售社企，參賽隊伍需要為該公司制訂留住人才的方案。 該社企的理念和企業家精神，啟發了參賽者提出不少令評審留下深刻印象的創意方案。當中，優勝隊伍提出互換職務，以及設立專門負責創新的小隊等概念，鼓勵員工發展多元化技能，引導員工感受公司的使命，從而增進對工作的熱情。

王冬勝：正視多元共融重要性

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，處於瞬息萬變的世界，大家都需要與時並進，當各參賽者畢業時，相信都能夠以全新的角度去應對當前的挑戰，包括推動可持續發展的優次、應對人工智能產生的影響，以及正視多元共融的重要性。

港大經管學院院長蔡洪濱表示，學生們在應對複雜商業問題時，特別是在ESG 等新興領域，展現出其創業精神和批判性思維，提出了創新的解決方案，令人印象深刻。

「2024滙豐／香港大學亞太區商業案例比賽」今年決賽於5月26至29日舉行，是自2019年以來首次匯聚所有隊伍於香港現場作賽。來自全球19個不同國家及地區， 共24家大學的隊伍角逐總冠軍，並體驗香港的活力、創意及文化。

馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖）
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