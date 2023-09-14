滙豐夥科大展開一週數碼港元試驗　可於校內5家商戶消費

金管局自5月啟動先數碼港元先導計劃後，多間本地銀行積極探討數碼港元的應用場景。滙豐與科大宣布合作，將於9月16日至22日期間，展開為期一週假設性的數碼港元試驗，試行數碼貨幣在零售層面的實際應用，屆時科大近200位報名份與師生，將可利用數碼港元在校園內的5家商戶消費。
近200名科大師生報名參與滙豐港碼港元試驗
滙豐與科大商學院周四（14日）宣布，將展開為期一週的假設性數碼港元測試。為準備今次測試，滙豐設計並構建一個平台，利用分布式分類帳技術（DLT）， 模擬在不同零售場境的設定下，處理可編程貨幣的支付和即時結算。
滙豐指，近200名科大師生已報名參與試驗，而每位參加者可透過計劃特設的電子錢包內，獲得100元假設性的數碼港元代幣。師生在七天測試期間，於校內的咖啡店及 飯堂等共5家商戶消費。與此同時，原型數碼代幣亦具備智能合約和可編程功能，讓客戶於完成符合條件的交易時，可自動獲取預設的獎賞；測試亦包括滙豐和科大商學院攜手進行的用戶體驗研究，相關結果將會用作日後進一步試驗及研究的基礎。
數碼港元潛在優勢將於今年第4季公布
滙豐香港區數字化總監博揚（Bojan Obradović）表示，滙豐一直積極參與不同市場的央行數碼貨幣項目，該行能在短短四個月內完成設計、構建並於科大展開是次試驗項目，師生們亦對這個測試深感興趣；而是次研究結果將有助驗證數碼 貨幣在零售及公共場景的效用。
科大商學院院長譚嘉因教授表示，是次測試更利用科大在金融科技方面的研究，以展示假設性的數碼港元的潛在優勢，詳情將於今年第4季公布；又指試驗計劃為有關數碼港元進一步研究奠下基礎，讓行業持份者了解在現有支付服務生態系統中的定位。