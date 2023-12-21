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財經
2023-12-21 15:23:00

滙豐客戶儲蓄及投資按年增近3.5倍　日圓交易金額中位數增150%

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滙豐客戶儲蓄及投資按年增近3.5倍，日圓交易金額中位數增150%。(滙豐)

滙豐客戶儲蓄及投資按年增近3.5倍，日圓交易金額中位數增150%。(滙豐)

滙豐發表新一年度客戶消費回顧報告，公布包括交易量上升最多的交易類別、年度消費最高金額、年度交易金額最多的日子等數據。

日圓交易金額中位數亦按年升150%

滙豐報告指，客戶過去12個月的總交易金額按年上升18%，以「個人預算」內的交易類別計算，三個按年升幅最高的類別為「儲蓄及投資」，達348%，其次為「旅遊」 (137%)及「消遣娛樂」(41%)。此外，滙豐客戶過去12個月以日圓交易金額中位數亦按年上升150%。

至於年度最高單一消費，滙豐數據顯示，最貴的單一消費紀錄超過港幣八位數字，交易項目為「珠寶首飾」。

滙豐客戶儲蓄及投資按年增近3.5倍，日圓交易金額中位數增150%。(滙豐) 滙豐客戶儲蓄及投資按年增近3.5倍，日圓交易金額中位數增150%。(滙豐) 滙豐客戶儲蓄及投資按年增近3.5倍，日圓交易金額中位數增150%。(滙豐)

瀏覽最多「個人預算」版面不逾30歲

滙豐的數據亦顯示，過去兩年的「1月3日」均成為滙豐客戶全年中交易金額最高的日子；另外，平均瀏覽得最多「個人預算」版面的個人客戶的年齡組別均不逾30歲，頭三位的年齡組別排名分別為18至22歲；23至27歲；11至17歲。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，滙豐竭力協助客戶打好財務基礎，而了解自己消費模式及支出，正是踏出理財第一步的關鍵。滙豐透過個人預算整合今年的客戶消費大數據發現，客戶在儲蓄及投資方面的交易金額按年顯著上升，足見客戶在2023年更積極進行多元化投資，並繼續維持良好的投資及儲蓄習慣。

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滙豐於2022年初，於香港滙豐流動理財應用程式(HSBC HK App) 上推出數碼理財工具「個人預算」，至今已擁有超過220萬名用戶。

全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖）
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