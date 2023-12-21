滙豐客戶儲蓄及投資按年增近3.5倍　日圓交易金額中位數增150%

滙豐發表新一年度客戶消費回顧報告，公布包括交易量上升最多的交易類別、年度消費最高金額、年度交易金額最多的日子等數據。

日圓交易金額中位數亦按年升150%

滙豐報告指，客戶過去12個月的總交易金額按年上升18%，以「個人預算」內的交易類別計算，三個按年升幅最高的類別為「儲蓄及投資」，達348%，其次為「旅遊」 (137%)及「消遣娛樂」(41%)。此外，滙豐客戶過去12個月以日圓交易金額中位數亦按年上升150%。

至於年度最高單一消費，滙豐數據顯示，最貴的單一消費紀錄超過港幣八位數字，交易項目為「珠寶首飾」。