滙豐宣布任命文德華為環球保險業務行政總裁

馬勵濤：很高興委任文德華作領導

滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）表示，保險是該行增長最快的業務之一，透過與別不同的方案滿足客戶對財富管理、醫療及保障的需求，是該行成為環球領先的財富管理機構不可或缺的一環。

馬勵濤指，建基近期在滙豐保險所作出的投資，將會在香港發掘新的機遇，並致力推動內地、新加坡及印度的業務增長，同時繼續深耕英國與墨西哥的市場。他又指很高興委任文德華領導這項全球性的業務，並深信他能帶領該行開展新篇章。