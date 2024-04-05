滙豐宣布任命文德華為環球保險業務行政總裁

滙豐銀行宣布，將委任文德華（Ed Moncreiffe）為環球保險業務行政總裁，將會接替在滙豐以外尋求其他發展的欣格雷（Greg Hingston），而有關任命即時生效。
馬勵濤：很高興委任文德華作領導
滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）表示，保險是該行增長最快的業務之一，透過與別不同的方案滿足客戶對財富管理、醫療及保障的需求，是該行成為環球領先的財富管理機構不可或缺的一環。
馬勵濤指，建基近期在滙豐保險所作出的投資，將會在香港發掘新的機遇，並致力推動內地、新加坡及印度的業務增長，同時繼續深耕英國與墨西哥的市場。他又指很高興委任文德華領導這項全球性的業務，並深信他能帶領該行開展新篇章。
文德華已在滙豐集團服務 18 年，期間擔任多個領導職位，包括在巴西出任人壽及退休金業務主管、環球零售保險業務主管及環球保險策略夥伴關係主管。在文德華的領導下， 滙豐保險在香港市場佔領導地位 (按新造業務保費計算)，於 2023 年，市場佔有率為19%，亦是區內增長最快的醫療保險企業之一。
此外，滙豐保險香港亦已委任首席分銷業務及客戶總監曾珮珊為臨時行政總裁，直至公布正式的替任人選為止。