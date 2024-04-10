滙豐廖宜建稱中港投資策略不變 對內地經濟有信心

滙豐全球投資者峰會一連3日舉行，並於今日結束，滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建透露將於明年3月至4月再辦全球投資峰會。另外，廖宜建又指，雖然內地經濟結構轉型面臨挑戰，或影響經濟增長，但集團在香港及內地的投資配置穩健，市場機會仍然龐大，強調在香港及內地的投資長期部署無改變。

內房問題需時吸收庫存

廖宜建認為，內地在零售、內房及中小企等領域仍面對挑戰，惟不少當地企業及跨國企業的業務仍有良好增長，加上內地的外幣債務偏少，政府推出一系列穩定經濟措施，對總體內地經濟環境有信心，但內房問題需時吸收庫存，以及等待信心回復。