滙豐廖宜建稱中港投資策略不變 對內地經濟有信心

滙豐全球投資者峰會一連3日舉行，並於今日結束，滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建透露將於明年3月至4月再辦全球投資峰會。另外，廖宜建又指，雖然內地經濟結構轉型面臨挑戰，或影響經濟增長，但集團在香港及內地的投資配置穩健，市場機會仍然龐大，強調在香港及內地的投資長期部署無改變。
內房問題需時吸收庫存
廖宜建認為，內地在零售、內房及中小企等領域仍面對挑戰，惟不少當地企業及跨國企業的業務仍有良好增長，加上內地的外幣債務偏少，政府推出一系列穩定經濟措施，對總體內地經濟環境有信心，但內房問題需時吸收庫存，以及等待信心回復。
料聯儲局下半年將減息3次
至於香港則難免受到內地經濟環境及美國利率影響，業務前景要考慮本地經濟、拆息及聯繫匯率制度的壓力，相信港息有空間與美息存在差異，未來息口走勢要視乎美國就業及通脹等數據而定。該集團現預計聯儲局下半年將減息3次。集團去年業務受惠高利率環境，非利息業務亦有良好增長，內地處低息環境，但業務前景仍非常正面，強調內地業務和盈利繼續增長，在內地的合資公司及牌照有更多空間發展，認為營運環境正面。
明年3月至4月再辦投資峰會
他說今次峰會匯聚全球約3,000位投資者、企業領袖、監管機構人員等出席，討論包括金融、貿易、創科、地緣政治、及可持續發展等領域，透露將於明年3月至4月計劃再辦全球投資峰會。他會後續表示，今年峰會參加者均認同香港作為國際金融中心的重要性，隨著內地成為全球第二大財富管理市場，相信本港國際金融中心地位將持續發揮效用，對本港前景有信心。