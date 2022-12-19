滙豐投資管理推環球多元化實際回報基金 入場費1萬

滙豐投資管理指，推出滙豐環球多元化實際回報基金，該基金將投資多元化資產組合，聚焦流動性高的實質資產，如地產股、上市基建股、通脹掛鈎債券、商品和黃金，旨在長期而言實現高於美國通脹率的實際回報。並設有美元、港元、澳元、加元、英鎊、歐元及人民幣類別貨幣，其中港元及人民幣入場費分別為1萬元及1萬元人民幣。

其他貨幣最低入場費分別為1,000美元、1,500澳元、1,000加元、650英鎊、850歐元。今日開始公開認購，至明年1月13日止，初次收費為最高達認購總額的 3%，管理費每年1.25%。

滙豐投資管理亞洲分銷業務主管李世耀指，根據香港政府統計數字，繳交的電力、燃氣及水費較去年增長15%，但工資只增加2%。無庸置疑，通脹一直在侵蝕我們的消費能力，而預計這種情況將在明年大部分時間持續。是次多元化實際回報基金能為投資者提供一個選擇，有機會對抗通脹和維持生活水平的同時，享有潛在實際回報。

聚焦通脹掛鈎債券和房地產股票

該基金的經理、滙豐投資管理亞洲多元資產主管Yigit Onat指，從歷史上看，實質資產在通脹周期中的表現比其他資產類別好，這因為它們在此期間的價格升幅及/或收入前景與通脹掛鈎。將聚焦於流動性高的實質資產，如通脹掛鈎債券和房地產股票，以確保投資組合能夠適時且有效地應對快速變化的市況。