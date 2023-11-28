滙豐投資管理料美國最快明年次季減息 內房難大幅好轉

滙豐投資管理認為西方經濟面臨的衰退風險日益上升，加上亞洲部分地區經濟增長面臨挑戰，均顯示目前應採取防守性投資策略。圖為滙豐投資管理環球首席策略師Joseph Little、滙豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱及滙豐投資管 理亞洲投資專員主管Geoffrey Lunt。

滙豐投資管理發表「2024年投資展望」，認為明年環球經濟及投資市場面對「利率的問題」。自聯儲局於2022年3月加息以來，環球流動資金大幅收緊。儘管有關政策成功壓抑通脹，但卻可能為經濟增長帶來衝擊。認為西方經濟面臨的衰退風險日益上升，加上亞洲部分地區經濟增長面臨挑戰，均顯示目前應採取防守性投資策略。預期通脹將在明年持續回落，到明年底或2025年初，美國通脹可能回落至2%，預期聯儲局將在明年第二季首次減息，而全年減息幅度將超過市場預期。

有必要採取「防守性增長」思維 明年亞洲相對上將成為亮點，將繼續是環球投資者分散投資的地方，並正醞釀多個重要經濟主題。印度預料會繼續是全球經濟增長最快的市場之一，而日本將繼續撤回非常規貨幣政策。同時內地經濟增長在政策扶持下將獲得緩衝，該行預期內地今年經濟將實現5%增長，明年料增4.5%。

滙豐投資管理環球首席策略師Joseph Little認為，現時投資者有必要採取「防守性增長」思維。這反映憂慮投資市場對宏觀情況過度樂觀。認為西方經濟衰退的風險上升，而通脹將進一步放緩。