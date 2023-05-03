滙豐推出全港首個人工智能生成市場　分析投資及財經資訊

滙豐宣布，推出全港首個人工智能（AI）生成的市場推廣項目「Wealth Decoded Series」，並與黃子華合作，展現為複雜繁多的分析報告和財經資訊解碼。

邀黃子華將投資主題具像化

滙豐今次運用AI程式Midjourney V5生成推廣圖像，透過AI將這些投資主題具像化，更與黃子華攜手創造全港首個AI版本『子華神』，AI子華在新一輯廣告內將重新演繹眾多經典金句，提供具深度同時充滿玩味的投資智慧。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹說，「滙豐致力結合專業財富分析和個人化財富方案，服務不同背景和需要的客戶，今次更創業界先河，結合人工智能加上黃子華的睿智推出今次『#WealthDecodedSeries』，將滙豐獨到的財富觀點以更別具創意和『貼地』的方式呈現，為客戶抓住財富機遇。」

夥拍Bloomberg探討投資觀點

為深入淺出剖釋今年市場關注的投資主題，滙豐更夥拍Bloomberg Media Studios推出一系列投資短片，首輪邀請滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲闡釋「把握亞洲增長機遇」，並探討「亞洲經濟重啟」、「中國國內市場」及「亞洲優質信貸」三個主題，更多投資觀點短片亦將陸續推出。