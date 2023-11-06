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財經
2023-11-06 18:25:10

滙豐推卓越理財尊尚吸高端客 半年新客戶飆1倍

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滙豐推卓越理財尊尚吸高端客 半年新客戶飆1倍

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如(左二)、滙豐香港區財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲(左一)、滙豐香港區財富管理及個人銀行客戶策劃及市場主管許長虹(右二)、滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞(右一)及著名演員兼香港首位美劇導演馮德倫出席全新「滙豐卓越理財尊尚」發布。

滙豐宣布，將在港推出「滙豐卓越理財尊尚」服務，提供更個人化服務，以及更優質財富管理與生活方案，該服務將於1211日接替「滙豐尚玉」。該行指，近年高端客戶群快速增長，今年上半年，滙豐香港客戶群中，全面理財總值達100萬美元(約780萬港元)以上的全新個人客戶數量按年上升逾一倍。該階層 當中九成客戶均有使用其財富管理服務。

全面理財總值不少於780

滙豐卓越理財尊尚服務亦為全面理財總值不少於780萬元客戶而設。更可以透過市場首創理財獎賞計劃「理財尊尚選」，揀選喜愛投資或保險產品，從而獲更個人化的理財獎賞。

滙豐推卓越理財尊尚吸高端客 半年新客戶飆1倍

圖為滙豐香港區財富管理及個人銀行客戶策劃及市場主管許長虹(右)及馮德倫。(陳奕釗攝)

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指，該服務專為高端客戶而設，力求為他們提供超卓體驗。通過全面提升服務、財富管理方案，和超越傳統銀行服務的專屬禮遇，為實現財富目標及成就理想路上出一分力。同時為客戶提供醫療禮賓服務，包括全天候24小時從醫生和註冊護士獲得醫療建議、以視像形式遙距診症、藥物送遞，及在指定私家醫院可享一站式入院安排。以及可免費獲得餐飲禮品卡，及一系列精心挑選私人會所、免費豪華轎車往返機 場，及於香港國際機場享受一站式私人、奢華機場貴賓室體驗等。

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全新個人客戶量增長強勁

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，擁有100 萬美元或以上全面理財總值全新個人客戶量增長強勁，而這批客戶需求和目標亦越見多樣化。

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