滙豐推「一戶萬賞‧『豐』More全城」大型商戶著數網絡 周五大派5萬份禮遇 一般銀行客戶扣賬卡優惠將媲美信用卡

隨著近年港人改變消費模式，本港零售市道面對極大挑戰，所謂「精明消費」已不再侷限過往的簽賬優惠，更講求整全的消費體驗。根據滙豐一項關於港人消費習慣的調查更顯示，受訪者既不了解銀行扣賬卡等非信用卡的消費著數，而一般個人理財客戶如獲得銀行提供的商戶合作優惠，將更有興趣使用該銀行的服務。 為回應港人在本地消費、旅遊及消費獎賞方面的三大趨勢，滙豐宣布聯同逾千零售品牌合作，包括麥當勞、百佳等推出「一戶萬賞‧『豐』More全城」大型商戶著數網絡，宣布於7月26日大派5萬份禮遇，全力支持刺激消費。

八成受訪者無留意包括扣賬卡等其非信用卡優惠 香港人外出消費成趨勢，調查發現港人去年平均外遊次數達6.1次，且48%人指比疫情前更頻繁外遊，兼59%人指旅遊相關開支比疫情前高。然而，調查亦顯示近七成人大部分時間仍留港消費，甚至39%受訪者稱他們的消費額較疫情前平均高出15%。 原來香港人即使精明消費，然而高達80%受訪者無留意包括銀行扣賬卡等其非信用卡優惠；68%受訪者指若讓一般理財客戶同享信用卡大部分的全年優惠，將吸引更多客戶使用該銀行服務。 反映銀行扣賬卡具備市場增長潛力，協助商戶帶動消費動力。促使滙豐宣布加強本地及非本地居民銀行扣賬卡的消費獎賞，包括大部分滙豐信用卡的全年優惠。同時連結商戶推出「一戶萬賞‧『豐』More全城」大型商戶優惠網絡，優惠更遍及大灣區、日、韓等20多個旅遊熱點，涵蓋眾多港人最愛品牌。