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財經
2024-07-25 19:59:13

滙豐推「一戶萬賞‧『豐』More全城」大型商戶著數網絡 周五大派5萬份禮遇 一般銀行客戶扣賬卡優惠將媲美信用卡

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滙豐推「一戶萬賞‧『豐』More全城」大型商戶著數網絡 周五大派5萬份禮遇 一般銀行客戶扣賬卡優惠將媲美信用卡

滙豐推「一戶萬賞‧『豐』More全城」大型商戶著數網絡 周五大派5萬份禮遇 一般銀行客戶扣賬卡優惠將媲美信用卡

(左起)滙豐香港區貼富管理及個人銀行業務策略合作主管楊思敏Regina、滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹Brian、滙豐香港區總經理兼財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如Maggie、Mastercard香港及澳門總經理陳一芳Helena、滙豐香港區貼富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢Sunny，以及個人銀行客戶及客戶關係管理策略主管許熙敏Amy。

(左起)滙豐香港區貼富管理及個人銀行業務策略合作主管楊思敏Regina、滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹Brian、滙豐香港區總經理兼財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如Maggie、Mastercard香港及澳門總經理陳一芳Helena、滙豐香港區貼富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢Sunny，以及個人銀行客戶及客戶關係管理策略主管許熙敏Amy。

隨著近年港人改變消費模式，本港零售市道面對極大挑戰，所謂「精明消費」已不再侷限過往的簽賬優惠，更講求整全的消費體驗。根據滙豐一項關於港人消費習慣的調查更顯示，受訪者既不了解銀行扣賬卡等非信用卡的消費著數，而一般個人理財客戶如獲得銀行提供的商戶合作優惠，將更有興趣使用該銀行的服務。

為回應港人在本地消費、旅遊及消費獎賞方面的三大趨勢，滙豐宣布聯同逾千零售品牌合作，包括麥當勞、百佳等推出「一戶萬賞‧『豐』More全城」大型商戶著數網絡，宣布於7月26日大派5萬份禮遇，全力支持刺激消費。

Maggie表示希望透過計劃致力與零售業界合作，以提升協同效應。 Regina強調銀行連結逾千個零售品牌建構龐大夥伴生態圈，令銀行、商戶和客戶達至三贏局面。 Amy簡述銀行一項關於香港人消費習慣的調查，發現八成受訪者未留意銀行其他非信用卡優惠。 活動上又邀請新地租務部總經理馮翊琳Cris(左二)、屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士Malina(左三)、香港麥當勞行政總裁黎韋詩Randy(右三)、Klook香港及澳門區總經理岑皓祺Kenny(右二)，分享不同消費場景的新常態。

八成受訪者無留意包括扣賬卡等其非信用卡優惠

香港人外出消費成趨勢，調查發現港人去年平均外遊次數達6.1次，且48%人指比疫情前更頻繁外遊，兼59%人指旅遊相關開支比疫情前高。然而，調查亦顯示近七成人大部分時間仍留港消費，甚至39%受訪者稱他們的消費額較疫情前平均高出15%。

原來香港人即使精明消費，然而高達80%受訪者無留意包括銀行扣賬卡等其非信用卡優惠；68%受訪者指若讓一般理財客戶同享信用卡大部分的全年優惠，將吸引更多客戶使用該銀行服務。

反映銀行扣賬卡具備市場增長潛力，協助商戶帶動消費動力。促使滙豐宣布加強本地及非本地居民銀行扣賬卡的消費獎賞，包括大部分滙豐信用卡的全年優惠。同時連結商戶推出「一戶萬賞‧『豐』More全城」大型商戶優惠網絡，優惠更遍及大灣區、日、韓等20多個旅遊熱點，涵蓋眾多港人最愛品牌。

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夥拍Matercard 7月26日大派5萬福利

是次活動獲Mastercard全力支持，官方宣布由7月26日起，銀行將連同麥當勞、可口可樂、百佳及翡翠餐飲集團，向滙豐客戶送出禮遇。包括：巨無霸10,000份(麥當勞)、罐裝可樂20,000罐(可口可樂)、珍珍黑松露味薯片10,000份(百佳)、樽裝豆漿10,000支(翡翠餐飲集團)。