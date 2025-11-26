滙豐推「滙豐One+」會籍 派9600元獎賞 聯乘馮德倫原創動漫IP送足金金卡

滙豐One於今日正式推出全新升級會籍滙豐One+，以升級數碼理財工具及專屬優惠和獎賞。同時，滙豐One+亦首度聯乘馮德倫原創動漫IP《BUCKETMAN》，透過動畫及角色故事演繹理財攻略，鼓勵大眾親身體驗「撐你快攻第一桶金」。滙豐香港區市場策劃主管兼董事總經理岑卓耀表示，透過是次與原創動漫IP《BUCKETMAN》的合作，以二次元動畫形式呈現一個生動的理財故事。

馮德倫表示，現在是人人皆為創作者的時代，IP不僅是作品，更是與年輕觀眾對話的文化語言。新生代透過收藏與參與，既建立情感連結，也逐步將熱情轉化為實際價值。滙豐One+與《BUCKETMAN》的合作正是希望透過角色與故事，鼓勵年輕人以永不放棄、勇闖挑戰的精神，更快賺到第一桶金。