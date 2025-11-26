滙豐推「滙豐One+」會籍 派9600元獎賞 聯乘馮德倫原創動漫IP送足金金卡

滙豐One於今日正式推出全新升級會籍滙豐One+，以升級數碼理財工具及專屬優惠和獎賞。同時，滙豐One+亦首度聯乘馮德倫原創動漫IP《BUCKETMAN》，透過動畫及角色故事演繹理財攻略，鼓勵大眾親身體驗「撐你快攻第一桶金」。滙豐香港區市場策劃主管兼董事總經理岑卓耀表示，透過是次與原創動漫IP《BUCKETMAN》的合作，以二次元動畫形式呈現一個生動的理財故事。
馮德倫表示，現在是人人皆為創作者的時代，IP不僅是作品，更是與年輕觀眾對話的文化語言。新生代透過收藏與參與，既建立情感連結，也逐步將熱情轉化為實際價值。滙豐One+與《BUCKETMAN》的合作正是希望透過角色與故事，鼓勵年輕人以永不放棄、勇闖挑戰的精神，更快賺到第一桶金。
為幫助客戶更快邁向第一桶金，滙豐One+全面升級理財工具及方案，當中包括全新「個人預算」功能，一App掌握收支狀況、「交易追蹤」功能參考投資高手動向，以及外幣兌換優惠與全年旅遊保障等。
同時全新滙豐One客戶由現在起至2026年2月28日(包括首尾兩日)，於開戶同月內開立投資戶口，可享滙豐One+會籍6個月試用以賺取價值高達9,600元獎賞。完成指定任務即可獲取滙豐One+xBUCKETMAN聯乘限量卡牌，更有機會贏得限定版0.68両足金金卡一張。