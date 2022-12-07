滙豐推1周10厘定存 百萬存款速賺$1918

龍頭銀行繼續以高息吸金。滙豐銀行加入以高達10厘定期存款年息吸納短期新資金，以反映年底前資金成本日趨上升。

滙豐指高端尚玉客戶以外幣兌換港元開立1周定存，倘透過流動理財敘造定期，年利率最高為10厘，以分行或電話理財敘造亦有9.5厘，最低存款額為1萬元。倘以1萬元開戶，10厘年息、即一周收息191.8元，以100萬元開戶，一周可賺利息約1,918元，1個月年息則為4厘，即以100萬元定存計，1個月可獲利息約3,333元。而卓越理財、滙豐One/其他客戶以流動理財敘造，一星期定存年息最高分別有9.9厘及9.8厘，1個月年息則分別為3.9厘及3.8厘。目前四大銀行之中，暫以滙豐最高，其次為恒生銀行(011)，年息也有6厘。