滙豐推1周10厘定存 百萬存款速賺$1918

龍頭銀行繼續以高息吸金。滙豐銀行加入以高達10厘定期存款年息吸納短期新資金，以反映年底前資金成本日趨上升。
滙豐指高端尚玉客戶以外幣兌換港元開立1周定存，倘透過流動理財敘造定期，年利率最高為10厘，以分行或電話理財敘造亦有9.5厘，最低存款額為1萬元。倘以1萬元開戶，10厘年息、即一周收息191.8元，以100萬元開戶，一周可賺利息約1,918元，1個月年息則為4厘，即以100萬元定存計，1個月可獲利息約3,333元。而卓越理財、滙豐One/其他客戶以流動理財敘造，一星期定存年息最高分別有9.9厘及9.8厘，1個月年息則分別為3.9厘及3.8厘。目前四大銀行之中，暫以滙豐最高，其次為恒生銀行(011)，年息也有6厘。
恒生6個月定存 年息5厘
此外，據悉恒生近日亦推出12月特選客戶優惠，倘以1萬元新資金於網上開立6個月港元定存，年利率最高有5厘，暫為全港最高，倘以10萬元敘造，半年可收取2,500元利息；開立3個月定存年息亦有4.8厘，暫為全港第二高。目前四大行中，恒生短中期定存年息最具吸引力，3個月、6個月及1年期利息分別為4.29厘、4.39厘及4.3厘，滙豐定存年息則為4.3厘。
本港銀行同業拆息持續上升，其中1個月拆息連升17日，昨升至5.08208厘，3個月拆息升至5.41691厘，齊見約15年以來最高；1年期拆息升至5.76149厘，則創2000年12月以來新高。