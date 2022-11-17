滙豐推13隻通關受惠股 阿里友邦國泰上榜

港股連飆3日後昨整固，惟大行對內地逐步放寬防疫措施的憧憬持續。滙豐報告認為，雖然內地的放寬防疫時間表及規模仍有不確定性，但相信亦為期不遠，內地通關將為離岸市場的關鍵主題之一，相關市場的風險胃納會上升，維持增持中國股票看法，恒生指數今明兩年底目標仍為19,110點及22,470點，潛在升幅分別為4.7%及23.1%；國企股指數明年底目標為7,830點，潛在升幅25.8%。

滙豐推介13隻通關概念股，包括阿里巴巴(9988)、美團(3690)、友邦保險(1299)、港交所(388)、百勝中國(9987)、李寧(2331)、攜程集團(9961)、華住集團(1179)、中國中免(1880)、新秀麗(1910)、港鐵(066)、東方航空(670)及國泰航空(293)。

港股方面，恒指昨最多挫312點，至萬八關邊，收市報18,256點，挫86點或0.5%；國企股指數報6,225點，失43點或0.7%；恒生科技指數報3,805點，跌8點或0.2%。主板成交額1,733億元。

