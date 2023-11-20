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財經
2023-11-20 11:45:00

滙豐擬讓客戶停用無卡交易　以APP取替短訊作網上交易認證

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滙豐擬停用無卡交易，以APP取替短訊作網上交易認證。(資料圖片)

滙豐擬停用無卡交易，以APP取替短訊作網上交易認證。(資料圖片)

滙豐香港表示，本港詐騙案件有顯著增加趨勢。滙豐客戶年初至今舉報的詐騙案件按年升逾半，當中逾75%是網絡詐騙，總損失金額達26.9億元。滙豐透露，本港客戶今年首9個月舉報的詐騙案件中，與購物相關的佔45%，投資相關的佔21%，亦擬停用無卡交易，以APP取替短訊作網上交易認證。

滙豐HSBC App過數後無法截圖Android用戶不滿，官方解釋是防駭客作不法用途。

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滙豐香港：今年防詐騙科技投資增七成

滙豐香港指，為加強客戶保障，今年在防詐騙科技的投資大增七成，會透過不同措施加強保障信用卡用戶，包括讓客戶停用無卡交易或設定交易限額，並透過流動理財應用程式APP，代替以短訊提供一次性密碼作網上交易認證。

滙豐香港區行政總裁林慧虹指，網絡詐騙日益嚴重，確保客戶安心使用數碼銀行服務是當務之急，該行已加強相關科技投資，亦將繼續推出不同措施，應付不同詐騙手法。

滙豐曾停用Android APP截圖功能惹不滿

較早前，有滙豐的Android APP用戶近日於網上討論區表示，使用滙豐手機App過數轉賬後，無法截圖作記錄，惹起Android用戶不滿。官方其後亦於社交平台發文指，為保障客戶帳戶安全，現已暫停Android裝置用戶在程式內進行螢幕截圖或錄影功能，以防駭客控制手機作不法用途。目前IOS裝置用戶仍可於滙豐App內使用截圖功能。

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此外，由明日起至12月11日，該行將舉辦一個由銀行策展的防詐騙藝術展，展出逾20件實體和互動藝術品以提升公眾防騙意識。

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