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財經
2024-05-09 19:05:00

滙豐林慧虹：香港能配合沙特實體經濟活動轉型發展及所需

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滙豐林慧虹：香港能配合沙特實體經濟活動轉型發展及所需

滙豐林慧虹：香港能配合沙特實體經濟活動轉型發展及所需

滙豐香港區行政總裁林慧虹周四（9日）出席「香港 – 沙特資本市場論壇」時表示，中國和沙特阿拉伯的經濟聯繫日益深厚， 中國是沙特三大進出口夥伴之一。 作為一個國際金融中心，香港在促進內地和沙特之間投資上擔當重要的橋樑角色，形容本港能配合沙特實體經濟活動轉型發展及所需。

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林慧虹：沙特機遇包括分散投資組合等需要

林慧虹認為，沙特機遇不單是股票和債券投資，亦包括分散投資組合和對沖風險等需要，而香港的資本市場更可提供人民幣作為另一種結算貨幣，用於商品期貨交易，以及為外國公司提供一個吸引中國資本的平台等。

林慧虹說，沙特及中國之間的經貿往來，更是滙豐沙特業務發展最快的範疇之一，她指，滙豐在沙特有70多年歷史，提供全面的投資銀行服務 ，為當地擁有最大債務╱股票資本市場業務、併購、 項目融資團隊的國際銀行，參與逾30項上市，包括世界最大的IPO (Saudi Aramco)、處理當地近5成的衍生工具交易量等。滙豐在沙特合營的商業銀行 （SAB） 最近亦參與26億美元周轉信貸銀團貸款， 支持NEOM發展區大計。

在未來發展方面，林慧虹指，香港為領先的綠色金融中心，擁有大量ESG基金，發行亞洲超過三分之一的綠色及可持續債券等，香港於這方面的優勢，可配合沙特實體經濟活動轉型所需。

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