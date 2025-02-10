滙豐渣打中銀首以「債券通」債券作抵押　完成人民幣回購交易

金管局、人民銀行上月公布「債券通」(北向通)債券作為抵押品的離岸人民幣債券回購業務安排。滙豐、中銀香港、渣打香港今(10日)宣布，在該回購業務實施首日完成多筆回購交易。
滙豐：突顯香港扮演著關鍵角色
滙豐資本市場及證券服務香港區主管石元良表示，新的回購安排奠下重要的里程碑，利用在岸債券作為離岸人民幣債券回購的抵押品，離岸投資者在參與全球第二大的固定收益資產市場時，可以利用更多不同的融資及流動性管理方案。投資者對新安排的反應理想，突顯了香港在拓展中國内地資本市場深度，和促進國際投資者進入内地資本市場方面，扮演著關鍵的角色。
他續說，新安排正式啟動後，集團相信中國債券將更廣泛應用於離岸融資及抵押，而業界和投資者均十分期待有關安排繼續創新和優化。
渣打：料成恆常管理人民幣資產工具
渣打銀行香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志指，很高興成為首批銀行之一，協助客戶利用債券通北向通債券作為抵押品。他又指，自監管機構上月宣布有關離岸人民幣債券回購新安排後，接獲不少客戶查詢，部分表明有意參與交易，估計新安排將成為投資者恆常管理人民幣資產的工具。
中銀：鞏固提升港國際金融中心地位
中銀香港副總裁王化斌則指，「債券通」(北向通)債券作為抵押品的離岸人民幣債券回購業務對推動人民幣國際化發揮關鍵作用，認為新業務有助推進中國債券市場高水平對外開放，強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐地位及風險管理中心功能，鞏固提升香港國際金融中心的地位。