滙豐私銀料儲局減息不停 揸股票勝債券

范卓雲(左)料明年環球經濟軟著陸；右為滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華。

大行陸續為明年市場把脈，即使迎來特朗普重返白宮的重大轉折，惟目前預期仍普遍未太淡。滙豐環球私人銀行預料，美國儲局將再連續減5次息，明年市場風險情緒進一步改善，目前將現金的配置設為偏低，股票則偏高，債券則降至中性。光大證券國際預料經濟復甦驅動下，預期明年恒指明年最高目標為25,000點。

滙豐環球私人銀行預計，印度和東盟國家增長強勁，加上內地不斷加大政策刺激措施的力度，明年亞洲(日本除外)的經濟增長將保持在4.4%，遠高於全球平均的2.6%。