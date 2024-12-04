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財經
2024-12-04 04:30:21
日報

滙豐私銀料儲局減息不停 揸股票勝債券

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滙豐環球私人銀行

范卓雲(左)料明年環球經濟軟著陸；右為滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華。

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大行陸續為明年市場把脈，即使迎來特朗普重返白宮的重大轉折，惟目前預期仍普遍未太淡。滙豐環球私人銀行預料，美國儲局將再連續減5次息，明年市場風險情緒進一步改善，目前將現金的配置設為偏低，股票則偏高，債券則降至中性。光大證券國際預料經濟復甦驅動下，預期明年恒指明年最高目標為25,000點。

滙豐環球私人銀行預計，印度和東盟國家增長強勁，加上內地不斷加大政策刺激措施的力度，明年亞洲(日本除外)的經濟增長將保持在4.4%，遠高於全球平均的2.6%。

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料環球經濟軟著陸

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預料，明年環球經濟在多個增長引擎支撐下可軟著陸，包括在候任美國總統特朗普的「美國優先」政策下，盈利增長會由集中科技企業，擴大至其他板塊，預期美國企業盈利增長或可由今年9%，加快至明年15%；另外，印度為該行在亞洲區內屬於偏高配置，明年盈利增長或有16%。

范卓雲指，除日本央行外，預料環球主要央行將進一步減息，估計美國聯儲局在本月至明年6月5次議息會議上，每次都會減息0.25厘，及至明年中降至3.25厘至3.5厘水平。對於美國關稅政策會否影響減息步伐，范卓雲指特朗普上任後實質行動仍有不確定性，而按2018年經驗，美國在調整關稅的同時會豁免部分商品，加上中國對美國貿易依賴持續減低，對企業盈利的衝擊或較2018年小。

光大證券明年看二萬五

至於明年看二萬五的光大證券國際，建議投資者可留意中國平安(2318)、友邦保險(1299)、江西銅業(358)、紫金礦業(2899)，騰訊控股(700)、聯想集團(992)、長江基建(1038)及中電控股(002)等。

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