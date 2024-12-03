滙豐私銀料儲局至明年中再減息5次 累減1.25厘

滙豐環球私人銀行發表明年第一季投資展望，預計在印度和東盟國家增長強勁，加上內地不斷加大政策刺激措施的力度，明年亞洲(日本除外)的經濟增長將保持在4.4%，遠高於全球平均的2.6%。該行料明年市場風險情緒進一步改善，目前將現金的配置設為偏低，股票則偏高，債券則降至中性。
料美企明年盈利增長增至15%
滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預料明年環球經濟會健康增長，在多個增長引擎支撐下可軟著陸，包括在侯任美國總統特朗普的「美國優先」政策下，盈利增長會由集中科技企業，擴大至其他板塊，預期美國企業盈利增長或可由今年9%，加快至明年15%；另外，印度為該行在亞洲區內屬於偏高配置，明年盈利增長或有16%。
貿易戰對中國企業盈利影響或較2018年少
范卓雲指，除日本央行外，預料環球主要央行將進一步減息，估計美國聯儲局在本月至明年6月5次議息會議上，每次都會減息0.25厘，及至明中降至3.25厘至3.5厘水平。對於美國關稅政策會否引發通脹、從而影響減息步伐，范卓雲指特朗普上任後的實質行動仍有不確定性，而按2018年經驗，美國在調整關稅的同時，會豁免部分商品，加上中國對美國貿易的依賴已持續減低，預料對企業盈利的衝擊或會相對2018年少。
明年內地經濟增長料4.5%
大市方面，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，內地來年會推出更多措施，以應對市場不明朗因素，經濟增長或會從今年4.9%，放緩至明年4.5%，預計市場雙方波動會加大，下一步走勢需關注本月的中央經濟工作會議和政治局會議，以及明年3月的人大會議。他表示，中國股票市場很大程度取決於財政刺激措施的規模、時間和執行細節。
四大投資主題 留意消費科技
該行提出明年投資的四大主題，第一為揀選亞洲行業翹楚，看好估值具吸引力的優質科網股龍頭，以及個別旅遊槪念公司和具備盈利韌性的消費行動，以及受惠通脹的日本消費企業。第二為提升亞洲股東回報槪念，看好高派息的優質內地企業、香港保險、電訊和房地產。第三為印度與東盟崛起，當中看好印度及新加坡股票。第四為優質亞洲債券，包括亞洲美元投資級別公司債券、亞洲金融債券、印度和印尼幣債券、印尼優質美元准主權投資級債券，以及澳明博彩企業債券和中國科技企業債券。