滙豐私銀料儲局至明年中再減息5次 累減1.25厘

范卓雲(左)表示，預料明年環球經濟會健康增長，在多個增長引擎支撐下可軟著陸。右為何偉華。

滙豐環球私人銀行發表明年第一季投資展望，預計在印度和東盟國家增長強勁，加上內地不斷加大政策刺激措施的力度，明年亞洲(日本除外)的經濟增長將保持在4.4%，遠高於全球平均的2.6%。該行料明年市場風險情緒進一步改善，目前將現金的配置設為偏低，股票則偏高，債券則降至中性。

料美企明年盈利增長增至15%

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預料明年環球經濟會健康增長，在多個增長引擎支撐下可軟著陸，包括在侯任美國總統特朗普的「美國優先」政策下，盈利增長會由集中科技企業，擴大至其他板塊，預期美國企業盈利增長或可由今年9%，加快至明年15%；另外，印度為該行在亞洲區內屬於偏高配置，明年盈利增長或有16%。