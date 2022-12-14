滙豐私銀調查：慈善事業成接管業務重要工具

滙豐環球私人銀行一項調查發現，對於亞洲及全球各地的家族，慈善事業已成為預備下一代接管業務的重要工具。(資料圖片)

滙豐環球私人銀行一項調查發現，對於亞洲及全球各地的家族，慈善事業已成為預備下一代接管業務的重要工具。在受訪者中，23%家族表示下一代有積極參與「慈善事業」，繼「策略及規劃」(44%)和「財務」(36%)業務部門後，成為第三大最常見職能。相比家族企業第一代(21%)，第二代及第三代(29%)參與慈善事業比例更高。

對於設有基金會或慈善基金的家族，教育是首要慈善目標，32%表示來年將關注這方面。地區方面，東盟受訪者(27%)強調人道主義援助或緊急應變是其慈善事業最迫切的重點，反映該區在適應惡劣氣候方面挑戰重重。大中華區方面，「長者支援」(23%)是第二多受訪者提及的重點領域，這呼應內地人口老化的需求日益增加。

滙豐環球私人銀行信託管理環球主管翁秉倫指，現正見證大規模財富跨代轉移，以傳承計劃作為過程的核心。從對慈善日益關注，到利用各種方式裝備下一代，各家族今天的決策將對未來產生持久影響，最近的客戶調查反映他們的關注重點，以及對企業所有權及職務繼承的預期。

預計將跨代轉移 18.3 萬億美元財富

該行指，2030年淨資產達500萬美元(約3,900萬港元)或以上的富裕人士及其家庭，預計將跨代轉移總計18.3萬億美元財富，其中亞洲佔2.5萬億美元。有鑑於此，調查結果不令人意外，全球85%家族已在預備下一代接管業務。地區方面，大中華區(90%)及東盟(86%)的準備率較高，反映亞洲家族有強烈意願推行傳承計劃。亞洲下一代在慈善經驗方面領先，大中華區及東盟分別有30%及27%受訪者讓下一代參與慈善事業，其他調查地區有關比例僅9%。隨著業務傳承，亞洲家族在這方面的參與及影響或會相對更大。其中，大中華區的第二代及第三代家族企業尤其重視下一代參與慈善事業(46%)。

亞洲家族正以驚人速度參與慈善事業

滙豐環球私人銀行亞太區慈善服務與諮詢主管陳美瑩指，亞洲家族正以驚人速度參與慈善事業，並開創新方法應對本地及區內的需求。今天慈善家對其捐贈善款抱有宏大願景，從事慈善活動的方式與過去世代截然不同。他們重視策略性捐贈，樂於積極參與，進一步發揮資源的影響力。