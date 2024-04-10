滙豐私銀香港客戶錄雙位數增長 市場對財富方案需求殷切

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理兼主管伍楊玉如主持滙豐全球投資峰會私人財富座談會，她說該行私人銀行客戶對財富方案需求愈見殷切，正反映亞洲高淨值人口急增的趨勢。去年滙豐環球私人銀行的香港客戶人數錄得顯著雙位數升幅。此外，為照顧區內日益增長富裕人口財富需求，今年初已正式推出「滙豐卓越理財尊尚」，為相關客戶提供全面提升的服務、財富管理方案和專屬禮遇。
另外，據一份業內調查報告最近指出，儘管全球財富增長放緩，內地的超高淨 值人口至2028年仍預計增加達47%。
資產代幣化及AI理財顧問料成主流投資方式
南方東英資產管理總裁丁晨指，亞洲人口結構改變和數碼化，同樣為區內資產管理業界帶來遽變。談到財富管理的變遷，她指，數碼財富管理，透過社交媒體及KOL推廣等渠道，正在創造專為新一代客戶而設的嶄新財富管理模式。對於未來數十載的「Z世代」和「Alpha世代」而言，資產代幣化及人工智能(AI)
理財顧問未來可能將成為他們主流投資方式，將財富拓展傳統金融領域之外的虛擬模式。
年輕買家在拍賣參與程度日增
座談會講者之一的佳士得亞太區總裁龐智鋒指，區內藏家一直熱切參與競投，當中以大中華區的買家尤其積極。內地市場仍生機蓬勃，在佳士得全球拍賣當中的貢獻總額繼續穩居亞太區第二高。據佳士得觀察，亞洲新一代年輕買家在其全球拍賣中參與程度與日俱增。去年佳士得全球新買家購買總額有54%來自亞太區，全球千禧新世代買家購買總額則有66%來自亞太區，當中更有逾半來自內地客戶。他續指，各地舉行藝術傑作與雅逸精品拍賣，均吸引大量亞洲客戶踴躍參與競投，區內年輕一代新買家在拍賣場上扮演的角色愈發重要。