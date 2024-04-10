滙豐私銀香港客戶錄雙位數增長 市場對財富方案需求殷切

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理兼主管伍楊玉如(右)指，客戶對財富方案需求愈見殷切，反映亞洲高淨值人口急增的趨勢。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理兼主管伍楊玉如主持滙豐全球投資峰會私人財富座談會，她說該行私人銀行客戶對財富方案需求愈見殷切，正反映亞洲高淨值人口急增的趨勢。去年滙豐環球私人銀行的香港客戶人數錄得顯著雙位數升幅。此外，為照顧區內日益增長富裕人口財富需求，今年初已正式推出「滙豐卓越理財尊尚」，為相關客戶提供全面提升的服務、財富管理方案和專屬禮遇。

另外，據一份業內調查報告最近指出，儘管全球財富增長放緩，內地的超高淨 值人口至2028年仍預計增加達47%。