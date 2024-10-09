滙豐私銀：中港股短期技術整固 上調滬指年底目標至3800

中港股大波動，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，財政部周六舉行新聞發布會介紹「加大財政政策逆周期調節力度」的措施，預計中央將加推財政刺激措施，以配合貨幣寬鬆政策，從而提振內需和支持經濟增長。該行的基本情景預測，新財政刺激措施規模為1萬億元人民幣，其中5,000億元人民幣用於直接刺激消費，另外5,000億元人民幣用於「十四五」規劃的重點項目。 料財政刺激措施規模 1 萬億人幣 該行又預期，中國政府將額外撥出1萬億元人民幣支持銀行增加的資本金。但財政部具體落實財政刺激措施的時間表未明確。

她又指，中港股市經過一輪急升後，近日的調整屬短期技術性整固，期待看見更多反映中國經濟和企業盈利基本因素前景大幅改善的訊號，但目前對內地和香港股票仍然維持「中性」觀點。該行認為，中國股市的升勢能否持續，將取決於財政刺激政策的支持力度，這仍然是扭轉中國結構增長前景的關鍵。 中港股估值仍大折讓 看好保險電訊 而大市經過這輪升勢後，對比標普500指數和MSCI世界指數的來年預測市盈率21.8倍和19.6倍，目前MSCI中國指數、恒生指數和滬深300指數的來年預測市盈率為11.5倍、9.8倍和14.4倍，估值仍存在大幅折讓。為反映新一輪内地資本市場支持措施帶來的有利因素，該行分別把上證綜合指數、滬深300指數和深證綜合指數的2024年底指數目標上調至3,800點、4,700點及12,000點。

滙豐私銀青睞優質高息中國國有企業，以及盈利穩健和估值遠低於環球同業的藍籌科網龍頭企業。至於香港市場，我們看好保險、電訊和公用事業板塊內估值偏低的高息股，以及個別超賣但財務狀況強勁的房地產發展商。