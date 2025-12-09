滙豐私銀：明年底恒指見31000點 AI非泡沫區 明年首季薦4大策略

滙豐私人銀行發表2026年第一季投資展望，受惠正面市場流動性和盈利趨勢，該行料明年底恒生指數目標為31,000點，滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華認為，中國政策聚焦提振內需，有望支持2026年的企業利潤率提升並推動盈利增長。同時，香港股市和零售支出復甦、住宅房地產市場靠穩、旅遊活動恢復活力、大量新股準備上市、以及股市走高帶來的正面財富效應，均為香港消費復甦費提供助力。 投資主題方面，該行偏好人工智能生態系統的領先企業，包括半導體、人工智能雲端和代理、軟件以至實體人工智能以及人工智能生物科技。同時，因應優質亞洲債券主題受惠於聯儲局最近減息、本地通脹下降、信貸基本因素穩健，以及亞洲各地央行持貨幣寬鬆立場，該行亦對中國主要貨幣債券、印度本幣債券、日本和澳洲投資級別企業債券和金融債券持偏高比重配置。

料聯儲局再減息25點子 明年按兵不動 美國聯儲局將於本周舉行今年內最後一次議息會議，滙豐私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲預計，聯儲局將再減息25點子，而鑑於美國經濟增長具韌性 ，2026年可能維持利率不變。 針對人工智能泡沫議題，范卓雲認為人工智能並非處於泡沫區間，今年的美股回報大部份來自盈利增長，而非市盈率擴張。該行認為標普500指數仍具上行潛力，有望在2026年底前升至7,500的新高。隨經濟周期和創新趨勢持續，該行預計市場憂慮科技估值過高和聯儲局政策前景出發的短期跌市應相對波幅溫和，而且屬短暫性質。

四大優先投資策略 同時，該行亦就2026年第一季四大優先投資策略： 1. 放眼人工智能生態圈內外捕捉股市回報機遇：儘管環球人工智能投資熱潮將於2026年繼續推動強勁的盈利增長，但投資者應放眼超大型科技股以外的其他增長領域，以緩減科技股高估值和倉位過度集中的風險。公用事業股受惠於數據中心的電力需求迅速增長，工業和金融股則提供較吸引價值，而且盈利前景正面。 2. 部署另類投資及多元資產策略駕馭市場波動：市場憂慮政府債務問題、人工智能泡沫風險和聯儲局政策前景，而多元資產策略包括黃金、對沖基金和私募市場投資，有助管理這些短期波幅。

3. 啟動收益引擎強化投資組合：債券方面，隨信貸利差收窄，相對高收益債券，環球投資級別債券提供的收益更具吸引力。新興市場主要貨幣企業債券和本幣債券的息差機會可觀。私募基建可提供穩定的收益，並可局部對沖通脹。 4. 把握亞洲創新與收益帶來多元化投資機遇：採取槓鈴策略，對中國內地、日本和南韓股票持偏高比重配置，因其受惠於人工智能投資熱潮和企業管治改革；同時對香港和新加坡股票持偏高比重，以尋求收益機會，因其提供優質盈利，而且高股息率。