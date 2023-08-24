滙豐舉辦首個結合社交媒體及真人招聘活動　推出客戶經理招聘計劃助職場轉型

滙豐宣布為配合業務持續增長，該行將開創業界先河舉辦「Knock Knock 開門見工」招聘計劃，以結合社交媒體及真人的方式，聘請有志之士加入零售銀行成為前線精英，於分行及客戶聯絡及遙距服務中心服務客戶，新聘前線員工按年增近兩成。
港年輕人才著重工作環境
早前有全球僱主品牌顧問發佈了2023年度全球人才調查，發現目前香港年輕人才非常看重工作環境和職涯發展，今年畢業生求職時首要考慮的因素包括三項：
- 良好工作環境
- 專業培訓與發展機會
- 僱主鼓勵工作與生活平衡
滙豐亦於調查中，獲商科畢業生選為3大「最理想僱主」之一 ，滙豐「Knock Knock 開門見工」招聘計劃，回應了職場生力軍的期望，亦拉近了與求職者的距離。
滙豐推出客戶經理招聘計劃助職場轉型
此外，滙豐今年對外推出了名為Accelerating Wealth Programme的客戶經理招聘計劃，協助沒有財富管理前線經驗的人士實現職場轉型，在財富管理領域重新出發，並發展所長。計劃將為該等人士提供維期10-14 週的專業培訓，協助他們將過往累積的經驗和技能，例如溝通技巧、批判性分析、設計思維等，轉移並發揮在新崗位上。此計劃令滙豐能夠建立更加多元化的人才庫及打造更優秀的前線團隊，成為亞洲區內領先的財富管理機構。
「Knock Knock 開門見工」本月26日於銅鑼灣快閃
有關「Knock Knock 開門見工」，計劃會於 8 月 26 日（六）在銅鑼灣舉行快閃宣傳揭開序幕，並在街頭設置「Knock Knock 開門見工」招聘大門。開門後即可觀看短片，當中會介紹滙豐工作的晉升機會、福利和培訓計劃，同時解開銀行前線工作的迷思。
而滙豐亦於9月4日，在Instagram (@hsbc_hk)，舉辦全港首個銀行24小時限定 Instagram Story招聘日。申請人只需於Instagram Stories中回答5條簡單問題，經初步篩選後，即有機會與滙豐招聘團隊接觸，探討在銀行前線工作的機會，加快申請流程。第三階段將在9月舉行，獲選者將於分行面試，並有機會即場獲得有條件錄取。
彭淑貞：冀吸引不同經驗及背景人士加入滙豐
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，滙豐唯才是用，該行一直透過完善的在職培訓和晉升機制，致力協助同事們發揮所長。隨著服務需求增長及業務擴展，我們特意舉辦業界首個結合社交媒體及真人的招聘活動，希望跳出傳統框架，吸引不同經驗及背景的人士加入滙豐大家庭，為香港超過500萬名個人客戶服務。透過是次活動及恒常招聘，預計2023年零售銀行新聘的前線員工數量將按年增加近兩成，客戶經理的招聘名額更會較去年多7成。