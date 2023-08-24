滙豐舉辦首個結合社交媒體及真人招聘活動　推出客戶經理招聘計劃助職場轉型

滙豐宣布為配合業務持續增長，該行將開創業界先河舉辦「Knock Knock 開門見工」招聘計劃，以結合社交媒體及真人的方式，聘請有志之士加入零售銀行成為前線精英，於分行及客戶聯絡及遙距服務中心服務客戶，新聘前線員工按年增近兩成。

港年輕人才著重工作環境

早前有全球僱主品牌顧問發佈了2023年度全球人才調查，發現目前香港年輕人才非常看重工作環境和職涯發展，今年畢業生求職時首要考慮的因素包括三項：

良好工作環境

專業培訓與發展機會

僱主鼓勵工作與生活平衡

滙豐亦於調查中，獲商科畢業生選為3大「最理想僱主」之一 ，滙豐「Knock Knock 開門見工」招聘計劃，回應了職場生力軍的期望，亦拉近了與求職者的距離。