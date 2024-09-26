滙豐范卓雲：中央「房住不炒」立場有變 留意超賣地產股

就內地本周二公布的刺激經濟方案，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，政策力度反映中國政府對緩解通縮風險和恢復市場信心感到更強烈的迫切性，並採取更積極的寬鬆貨幣政策，新一輪寬鬆政策的規模和步伐超出保守的市場預期。
她認為，二套房首付比率出乎意料由25%降至15%，與首套房的房貸一致，可能預示房地產政策可能出現變化，由過往長期強調「房住不炒」的立場，轉而歡迎投資者入市購房。保障性住房再貸款便利規模提高至3,000億元人民幣，應有助加快未售住房的去庫存步伐。
中港股估值存在大幅折讓
該行對內地和香港股票保持中性觀點，並認為估值偏低的優質行業龍頭提供短期反彈機遇。這些優質企業的盈利強勁，部分更具備通過增加派息和股份回購來提高股東回報的潛力。對比MSCI世界指數和標普500指數的12個月市盈率分別為20倍和21.7倍，恒生指數和MSCI中國指數目前的12個月市盈率分別為9.4倍和9.5倍，估值存在大幅折讓。
看好優質高息國企及科網
范卓雲指，看好優質高息國企股，以及盈利穩健和估值遠低於環球同業的藍籌科網龍頭企業。至於香港市場，我們看好保險、電訊和公用事業板塊內估值偏低的高息股，以及個別超賣但財務狀況穩健的房地產發展商。
維持中國人年底預測7. 2
債券方面，她預計中國長期低息環境將為内地投資級別債券提供支持，但認為十年期中國國債收益率目前處於2%歷史低位，因此下行空間有限。該行維持對中國人民幣債券和主要貨幣債券的中性觀點；維持美元兌人民幣的中性觀點，今年底預測為7. 2。