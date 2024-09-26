滙豐范卓雲：中央「房住不炒」立場有變 留意超賣地產股

范卓雲指，香港市場看好保險、電訊和公用事業板塊內估值偏低的高息股，以及個別超賣但財務狀況穩健的房地產發展商。

就內地本周二公布的刺激經濟方案，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，政策力度反映中國政府對緩解通縮風險和恢復市場信心感到更強烈的迫切性，並採取更積極的寬鬆貨幣政策，新一輪寬鬆政策的規模和步伐超出保守的市場預期。

她認為，二套房首付比率出乎意料由25%降至15%，與首套房的房貸一致，可能預示房地產政策可能出現變化，由過往長期強調「房住不炒」的立場，轉而歡迎投資者入市購房。保障性住房再貸款便利規模提高至3,000億元人民幣，應有助加快未售住房的去庫存步伐。