滙豐調查指家長為子女赴英留學預算每名360萬 夥英國文化協會提供支援

滙豐與英國文化協會達成策略合作，共同支援下一代的成長和發展。透過教育 及文化交流協助年輕人發掘潛力，支援其環球升學目標。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，籌備子女到海學升學，無論就財務或生涯規劃而言都是人生大事。而匯率波動、學費和機票開支等皆是重要考慮因素。希望子女能脫穎而出入讀頂級學府，父母需盡早籌劃。滙豐除提供財富規劃協助客戶做好財政準備，更進一步提升服務，聯同英國文化協會，為客戶及其子女提供更全面的升學支援及更多資源，尤其是英國是他們選擇留學的熱門國家，是次合作將為客戶帶來裨益。

滙豐公布最新升學調查結果。該問卷調查對象為有意讓子女或現正有子女於英國就學的富裕香港家長，旨在了解他們在子女留學計劃中重要考慮因素。過半數受訪家長選擇讓子女在小學和初中階段便赴英國升學，比例較去年增加10個百分點。三分二家長表示期望子女在英國求學期間，有更多機會參加課外或體驗活動，讓子女發掘自己的潛能並追求多方面發展，實現多元化學習。40%受訪者期望子女透過文化交流活動擴闊視野。平均而言，父母預計子女在英國求學期間外，平均花費37萬元於課外活動。

另外，受訪家長預計每個子女平均需要額外預留70萬元費用，當中包括負笈前的準備、通脹、匯率波動、家長探望子女的旅費等。他們亦預期隨通脹和英鎊升值，在未來數年其子女的教育開支將每年平均上升約10%，為家庭帶來更大的財政負擔

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶策劃主管翁嬋嬌說，家長平均為每個英國升學子女準備360萬元，平均預計留英7.1年以完成學業，當中學費、生活費和課外活動的開支達到290萬元。但超過60%受訪者缺乏足夠儲蓄來資助子女的海外教育，足見家長須提早為升學成本作好準備的重要性。

英國文化協會總幹事Scott McDonald表示，英國文化協會一直致力推動社會大眾對英國文化認識及了解。期望透過不同合作計劃，為年輕人提供所需技能和教育，讓他們成為最優秀的自己。今年適逢是英國文化協會成立90周年，是次與滙豐合作，是我們與滙豐過去十多年來、跨越四大洲和三十多個國家的廣泛合作的一個伸延。未來與滙豐續攜手成就更多令人期待的項目。

牛津大學體驗計劃

是次合作包括滙豐卓越理財學院——英國牛津大學體驗計劃和倫敦帝國學院夏令營，讓學生有機會在今個暑假，體驗於英國頂尖學府的校園生活；滙豐卓越理財x英國文化協會留學英國活動，升學專家會於一系列網上和實體活動，分享為子女計劃赴英留學心得；英國文化協會將為指定課程提供12%獨家折扣，包括青少年IETLS課程、IETLS考試準備課程，以及所有中學生的英語課。另外，將於10月舉行第三屆的SPARK活動，專注探討如何在日常生活中體現身心靈健康。