滙豐調查：七成企業擬拓展大灣區市場

滙豐調查顯示，近七成受訪企業表示計劃在未來3年內拓展在大灣區的業務。(資料圖片)

滙豐調查顯示，海外企業對投資粵港澳大灣區的興趣不減，近七成受訪企業表示計劃在未來3年內拓展在大灣區的業務，其中27%企業更稱將顯著提升業務規模。

「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)成員國的企業對大灣區經濟前景尤其看好，其中六成受訪企業認為大灣區未來3年經濟增長將高於內地平均水平，較非 RCEP成員國的受訪企業高出一成半。在拓展大灣區業務方面，來自RCEP國家的企業同樣更為進取，有31%的受訪企業擬未來3年顯著提升大灣區業務規模，比其他市場受訪企業高出近一成。在重點投資領域方面，最多企業重視科技與創新(45%)，其次是提高供應鏈可靠性(39%)，以及加強數碼建設(39%)。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀指，大灣區有望成為RCEP協定下與東盟國家開展深入合作的重要樞紐。調查結果顯示，大灣區的科技發展水平和消費市場規模成為吸引海外企業投資的重要動力。相信大灣區經濟融合持續深化，將續擔當內地對外開放的門戶，並進一步促進區內跨境貿易和投資的增長。

香港視為首選地

在考慮於大灣區城市拓展業務時，受訪海外企業普遍將香港(47%)視為首選 地，其次是廣州(37%)及深圳(33%)。若單就RCEP成員國的受訪企業而言，選擇廣州的比例(48%)最高，其次為香港(44%)和深圳(38%)。

去年初正式生效的RCEP為海外企業提供更多便利和機遇，有利他們拓展內地 市場。調查在去年的基礎上新增韓國、日本、越南、印尼、泰國和菲律賓，覆蓋包括九個RCEP成員國在內共16個市場，訪問近3,400家企業，皆為目前已在內地市場開展業務，或計劃在不久將來進入內地市場企業。