滙豐調查：內地富裕人士指香港為「亞洲最宜居」　七成擬移港受訪者已作投資

滙豐一項最新調查顯示，約六成打算於亞洲區內其他城市定居的中國內地富裕人士認為，香港是區內「最理想居住城市」，並稱計劃於未來五年內移居香港，當中七成擬移港受訪者已在香港作投資。
滙豐在2024年4月中，對114名擁有可投資資產達300萬美元或以上，並有意或有興趣在亞洲其他城市獲取居留權的中國內地高淨值人士，進行一項網上調查，了解受訪者移居偏好和考慮因素。
七成計劃移居香港受訪者已在香港作投資
調查顯示，七成計劃移居香港的受訪者已經在香港作出投資，當中大多數（60%）都打算增加投資。其中，受訪者偏好香港多於其他亞洲城市，是由於香港的經濟自由度有明顯優勢、金融基建穩健、擁有國際網絡及醫療系統可靠。此外，子女能否獲得優質教育亦是受訪者關注的因素。
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理兼主管伍楊玉如表示，新資本投資者入境計劃讓申請人能夠移居香港，並藉著香港的優勢，打開海外市場多元化投資和為財富增值的大門。滙豐將繼續以專業知識及經驗，協助新資本投資者入境計劃申請人把握新的財富增值機會，同時為香港作為金融中心的長遠發展作出貢獻。
投資推廣署署長劉凱旋表示，新資本投資者入境計劃是政府推動家族辦公室發展的政策措施之一，旨在吸引世界各地的資產擁有者在香港落户發展，並透過調配和管理財富，把握本港多元的投資機會。該計劃為高淨值人士及其 家人提供清晰的居留途徑，鞏固香港作為全球領先金融中心的地位，同時為財富管理、金融和專業服務界別開拓了無限商機及創新空間。