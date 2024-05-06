滙豐調查：內地富裕人士指香港為「亞洲最宜居」　七成擬移港受訪者已作投資

滙豐一項最新調查顯示，約六成打算於亞洲區內其他城市定居的中國內地富裕人士認為，香港是區內「最理想居住城市」，並稱計劃於未來五年內移居香港，當中七成擬移港受訪者已在香港作投資。

滙豐在2024年4月中，對114名擁有可投資資產達300萬美元或以上，並有意或有興趣在亞洲其他城市獲取居留權的中國內地高淨值人士，進行一項網上調查，了解受訪者移居偏好和考慮因素。