滙豐調查：港人百萬富翁平均39歲前成千萬富翁 中產流動資產門檻升至835萬

滙豐發表新一份「滙豐富裕人士年度報告」指，本港百萬富翁通常在39歲前晉身為千萬富翁，平均僅需約8年便能將資產由100萬元提升至1,000萬元，當中受訪者中每13人中即有1人持有至少1,000萬元流動資產，突顯香港高端客戶群的財富實力。 滙豐：近七成受訪者非「含著金鎖匙」出生 滙豐表示，調查亦反映出自力更生的主流趨勢，近七成受訪者並非「含著金鎖匙」出生，而是主要透過投資、自營業務利潤、利息收入及租金收入等累積財富，當中千萬富翁通常展現更成熟的理財習慣，包括運用融資來提升投資回報，通常會將財富的更大比例分配給具有較高回報潛力的投資，例如股票和投資基金，同時也注重配置保障型產品。

滙豐提及，相較於一般投資者，千萬富翁更傾向於投資另類資產，這類資產不僅能提供更高的回報潛力，而其與傳統市場的相關性亦相對為低。 在財富管理方面，千萬富翁採取更全面的視角，超過九成的受訪者重視跨代規劃，並著重於將財富傳承給孫輩。滙豐香港區零售銀行及財富管理業務首席客戶官許長虹稱，調查結果與滙豐客戶的情況不謀而合，他們重視策略性資產配置、多元化及長遠規劃，當中八成半滙豐千萬富翁客戶去年均錄得正回報，而相關客群於過去一年更錄得雙位數增長。

滙豐：中產階級流動資產的門檻升至835萬元 滙豐補充，調查亦發現客戶財富觀念的轉變，當中中產階級流動資產的門檻已大幅提升至835萬元。隨著股市回升，中產對物業租金收入的依賴減少，而「現金為王」的心態亦逐漸淡化。當中創新板塊繼續受投資者追捧，超過六成受訪者已投資或計劃於5年內投資人工智能企業或相關理財產品。 調查：為實現退休目標被動收入達48,580元 在退休規劃方面，調查發現近七成受訪者傾向靈活退休模式，例如「微退休」，「微退休」即安排一段短期休息時間，能夠暫時離開職場。另外，接近三成受訪者則嚮往「旅居式退休」，即於不同地點旅居或間歇居住，熱門目的地包括中國內地等亞洲國家。為實現理想退休生活，受訪者目標每月被動收入達48,580元。