滙豐調查：3成家長願賣資產送子女海外升學　每位子女預花265萬

滙豐一項調查發現，向大約400名已經或計劃送子女到海外升學的富裕家長進行網上調查，以了解他們就該議題的偏好及準備工作，其中近3成家長願賣資產送子女海外升學，如計劃送子女到海外升學，預計平均要花費港幣265萬元。
3成家長願賣資產送子女海外升學
調查顯示，如家長計劃送子女到海外升學，預計平均要花費港幣 265萬元，需時最少5年才能累積足夠款項應付開支；另有30%的家長計劃讓子女在中四至中六期間到海外留學，32%表示當子女到大學階段才會安排。
大約3分之1的家長預期子女會取得碩士或以上學位，平均開支為港幣330萬元；3分之2則同
意需增加投資並減少非必要支出，但60%的受訪者認為要實現目標仍有一定難度；有3成受訪家長更指會考慮變賣資產或以個人資產進行再融資，以提供資金給子女。
滙豐將額外為富裕客戶提供教育建議
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，為針對有海外升學需求的客戶在財務和教育規劃上的不同需要，很高興能推出 一個全面和具針對性的服務方案，以全面照顧集團的富裕客戶及其子女的要求。
許長虹指，有見越來越多香港學生在更年輕時便到海外升學，為確保客戶的家庭能為海外升學決定做好準備，更額外關注為客戶提供教育建議、協助客戶籌備和規劃、並輔以學習和以經驗為基礎的活動。