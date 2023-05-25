滙豐調查：3成家長願賣資產送子女海外升學　每位子女預花265萬

滙豐調查指，有3成家長願賣資產送子女海外升學，而每位子女預花265萬。(滙豐)

滙豐一項調查發現，向大約400名已經或計劃送子女到海外升學的富裕家長進行網上調查，以了解他們就該議題的偏好及準備工作，其中近3成家長願賣資產送子女海外升學，如計劃送子女到海外升學，預計平均要花費港幣265萬元。

3成家長願賣資產送子女海外升學

調查顯示，如家長計劃送子女到海外升學，預計平均要花費港幣 265萬元，需時最少5年才能累積足夠款項應付開支；另有30%的家長計劃讓子女在中四至中六期間到海外留學，32%表示當子女到大學階段才會安排。

大約3分之1的家長預期子女會取得碩士或以上學位，平均開支為港幣330萬元；3分之2則同

意需增加投資並減少非必要支出，但60%的受訪者認為要實現目標仍有一定難度；有3成受訪家長更指會考慮變賣資產或以個人資產進行再融資，以提供資金給子女。