滙豐首季稅前利潤跌28%至41.66億美元　勝市場預期

滙控(005)公布今年首季業績，期內列賬基準除稅前利潤41.66億美元(約324.94億港元)，按年跌27.91%，主要因為俄烏戰爭及通脹加劇的影響，以致列賬基準預期信貸損失錄得提撥淨額，惟仍勝市場預期的37.2億美元。

期內，列帳基準預期信貸損失錄得6億美元提撥，去年同期則撥回4.35億美元。若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，首季經調整除稅前利潤按年跌25.06%，至47.06億美元；季內純利跌27.75%，至28.03億美元。淨利息收益率按年升0.05個百分點，至1.26%。

首季所有地區均繼續錄得盈利。亞洲業務貢獻集團列賬基準除稅前利潤28億美元，HSBC UK則貢獻12億美元。淨利息收益率為1.26%，較2021年第⼀季上升5個基點，與2021年第四季相比則增加7個基點。

祈耀年：對表現感鼓舞

集團⾏政總裁祈耀年於業績報告中稱，對集團年初的表現感到⿎舞。集團策略進展順利，⼤部分業務均保持有機增⻑，發展態勢良好。雖然財富管理業務收入受到市場的不利影響，加上預期信貸損失趨向正常⽔平，導致盈利較去年首季減少，但所有業務及地區的貸款均錄得升幅，個⼈銀⾏、保險及貿易融資業務增⻑良好，對未來幾季的表現⼗分有利。

另外，集團已進⼀步減少成本，並繼續對科技作出⼤量投資，有望實現2022年的成本節約及風險加權資產削減⽬標。儘管經濟前景依舊不明朗，但由於利率⾃公布全年業績以來持續上升，進⼀步增強對2023年平均有形股本回報率能夠達到雙位數的信⼼。