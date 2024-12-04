滙豐首推「開放銀行」功能 可檢視恒生中銀戶口資料

滙豐銀行今天宣布，於香港滙豐流動理財應用程式(HSBC HK App)上推出首項「開放銀行」功能。用戶現可於HSBC HK App上檢視他們於另外兩間本地銀行的儲蓄及往來戶口資料。而按公司提供圖片，用戶可同時檢視恒生銀行(011)及中銀香港(2388)的戶口資料。
滙豐指，此前在金管局「戶口互聯」計劃的框架下，成功於7月完成先導測試。公司又指，現時的流動理財活躍個人用戶達220萬名，而由金管局「戶口互聯」帶來的數據共享方案，將促使本港銀行業界繼續創新及拓展服務。
流動理財活躍用戶雙位數增
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼平台主管郭哲明(Kazimierz Kelles Krauz)指，今日流動理財已成為滙豐客戶處理日常財務需要的主要渠道，隨著「開放銀行」在香港發展，滙豐亦革新了客戶的流動理財體驗。截至今年10月，滙豐每月流動理財活躍用戶數量亦按年錄得雙位數字增長。展望將來，滙豐亦將於HSBC HK App上推出更多相關功能，包括開支追蹤、財富規劃工具及加快審批貸款申請等。
調查：近六成人同意授權銀行存取帳戶資料
滙豐指，優先推出跨行戶口資料檢視功能，乃參考自本行最近一項調查後決定回應客戶需求。會考慮使用「開放銀行」服務並願意向其他銀行分享數據的受訪者中，86%希望能一站式查閱不同銀行的戶口結餘。另外，近六成受訪者同意授權銀行存取其帳戶資料以改善服務。