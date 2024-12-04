滙豐首推「開放銀行」功能 可檢視恒生中銀戶口資料

滙豐銀行今天宣布，於香港滙豐流動理財應用程式(HSBC HK App)上推出首項「開放銀行」功能。用戶現可於HSBC HK App上檢視他們於另外兩間本地銀行的儲蓄及往來戶口資料。而按公司提供圖片，用戶可同時檢視恒生銀行(011)及中銀香港(2388)的戶口資料。

滙豐指，此前在金管局「戶口互聯」計劃的框架下，成功於7月完成先導測試。公司又指，現時的流動理財活躍個人用戶達220萬名，而由金管局「戶口互聯」帶來的數據共享方案，將促使本港銀行業界繼續創新及拓展服務。