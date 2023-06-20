滙豐首辦人工智能商業論壇 　與企業專家探究AI機遇

滙豐日前舉辦首個人工智能（AI）商業論壇「Pause or All In」，以集合公私營企業的頂尖專家，探討AI在工作、生活、商業營運及投資方面機遇，以及科技創造可持續發展未來所需條件。是次論壇獲合作夥伴香港科技園公司全力支持。

2030年AI相關資產或增至350億美元

市場對AI相關的投資機遇的興趣不斷增加。根據彭博行業研究報告，與AI相關的交易所買賣基金的資產到2030年可能增長至350億美元。眾多全球具備領導地位的科技企業都已發佈了在AI 領域的新產品及服務，且由農業至金融服務業等許多不同行業的企業都計劃在未來幾年採用AI技術。

滙豐環球私人銀行北亞區市場主管溫國偉指出，AI不只是一個流行用語，而是對生活每個層面都帶來革命性改變，亦對滙豐及我們的客戶亦帶來新的機遇。



他補充說，滙豐將繼續探討不同新興科技對客戶及員工的益處，進一步以更個人化的方式為客戶提供財富管理服務，並必須巧妙地應用科技，充分考慮潛在風險，使相關技術長遠蓬勃發展。