滙豐：亞洲及新興市場來年有望維持較高增長，看好健康護理、電信科技等行業。

滙豐投資管理發表2026年投資展望，展望後市，該行預料明年環球利潤及國內生產總值將趨於一致，或有助市場回報表現擴大。美元可能進一步走弱，加上亞洲科技行業蓬勃發展，令投資者對新興市場的興趣升溫。滙豐投資管理亞洲區首席投資總監Michael Cross表示，隨著西方政府債券的對沖特性減弱，鼓勵資產配置者加強多元化配置，以應對變化多端的市況。對於美國聯儲局減息，他預料或於本月及明年初各減息一次，中性利率降至3%至3.5%。 對於投資市場，該行預期2026年環球GDP及利潤增長將會趨於一致，加上與美國相比的估值差距較大，兩者將支撐市場回報表現擴大。然而，這並不排除美國投資表現保持穩健的可能性。在AI投資的推動下，美國企業盈利或會保持強勁，雖然估值看似偏高，但遠不及科網泡沫爆破時期般極端。然而，AI商業模式尚存在不確定性，或會在2026年引發更劇烈的市場波動。

料美元或走弱 利好亞洲固定收益市場 同時，該行看好亞洲固定收益市場的前景，認為環球格局轉變包括美國可能進一步減息及美元可能走弱，均構成有力的利好因素。而環球經濟增長及利潤趨同以及亞洲科技創新亦將進一步推動此趨勢。其中亞洲經濟體持續展現強勁的對外貿易差額及通脹回落趨勢；中國持續推進的政策刺激及改革舉措；以及美國趨於寬鬆的貨幣政策和美元走弱，均給予亞洲各國央行更大靈活性，利於本幣債券表現同時，讓區域市場走勢更具獨立性。

信貸方面，該行認為亞洲投資級別及高收益債券呈現個別發展但樂觀的前景；息差可能在年底前進一步擴大，但週期性上漲可能在2026年令息差收窄，並在未來幾年通過慎選資產釋放超額回報機遇。 滙豐投資管理亞洲固定收益投資主管兼董事總經理梅立中認為，亞洲債券展現韌性，政策可信度、穩定的資本流入以及市場回報表現擴大，為溫和、穩健增長奠定堅實的基礎。紀律及確信度將推動可持續的投資表現，並創造可靠的收入來源，同時實現可控且差異化的超額回報。

看好健康護理、電信科技等行業 針對中、港股票市場，該行認為內地上游產業的反內捲運動已取得顯著成效，企業盈利在連續三年半下調預測後，呈現回穩跡象。展望後市，該行最為看好健康護理、電信、媒體及科技三大行業、以及人形機器人三大行業。 滙豐投資管理中國及核心亞洲股票主管沈昱表示，隨著中國生產更多符合國際標準的優質藥品，創新藥物對外授權活動近年呈上升趨勢，得益於國內普遍較低的勞動力及研發成本，以及政府支持，料中國將在未來幾年收窄差距。而AI方面，沈昱指內地本土GPU與AI算力國產化有望在未來12至18個月迎來大幅增長，料個別細分領域的盈利今年或會顯著增長。人形機器人方面，沈昱認為行業正從炒作走向實際的行業應用，一旦開始投入量產，零件製造商龍頭將從中受惠。