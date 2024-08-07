滙豐：大灣區GSSS債券發行規模按季增一倍　工業金融能源佔比最多

滙豐與中節能皓信公布「滙豐大灣區ESG指數」，2024年第二季報告顯示，大灣區企業在減低影響環境和改善ESG披露方面正加快步伐，所有重點行業ESG表現均有顯著改善，第二季度行業子指數均值因此創下新高， 按年增長41%，達到235.5。同時，大灣區ESG區域指數第二季度按年增長5%，達到127.78。

滙豐指，當中大灣區的GSSS（綠色、社會、可持續發展及可持續發展表現掛鈎）債券發行在第二季更趨活躍，發行規模比第一季增長一倍，高達490億人民幣，其中工業、金融和能源三大行業發行規模佔比超過九成。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，可持續發展金融有助推進大灣區低碳轉型的進程。從報告可以看出，綠色債券是大灣區内GSSS債券市場的主要融資工具，發行規模佔整體GSSS債券超過七成，可持續發展掛鈎債券也日趨活躍，發行規模增至前一季度的近三倍。

中國節能環保（香港）投資有限公司執行董事、總經理廖原表示，除持續推動低碳減排，大灣區企業在ESG信息披露方面也在不斷改善。最新數據顯示，區內上市企業2023財政年度的ESG披露率創下新高，達到76%。從政策層面看，內地和香港第二季度分別發佈了與國際標準基本一致的上市公司可持續發展及ESG報告的最新指引，這讓企業能以更低成本滿足不同市場的監管披露要求，有助提升其國際競爭力。