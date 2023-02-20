滙豐｜據報滙豐拒平保派代表入董事會致雙方現裂痕　明日公布業績

平保（2318）為滙豐（005）大股東，據外媒引述消息人士報道，雙方近年出現裂痕，包括平保數年前，曾提出派代派加入滙豐董事會但被拒，以及共同開展新業務等計劃不了了之。

滙豐拒平保派代表入董事會

平保在2017年披露成為滙豐控股大股東後，據悉當時曾要求派代表加入滙豐董事會，惟遭滙豐主席杜嘉祺（Mark Tucker）拒絕，另有消息人士指，目前平保並沒有尋求取得董事會席位。

報道指出，平保董事長馬明哲曾向滙豐提出，共同開展新業務，但最終計劃未有太大進展。

有指滙豐此前，已傳出被平保「施壓」進行重組，到2022年有股東提到分拆滙豐的亞洲業務後，平保表態支持。去年平安資產管理董事長黃勇表示，滙豐近年在多項市場排名及營業指標等均遜於同業，有必要進行包括裁員等更進取的削減成本方案，並將更多資源調撥至亞洲，才能落實「重返亞洲」戰略。

滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）去年8月時曾提到，平保進入董事會可能會有潛在的利益衝益，因雙方部份業務及市場重疊。

消息人士亦指出，即使滙豐深陷中國與西方之間的地緣政治，且緊張局勢加劇困境，但該行得出的結論，是平保干預是從財務角度考慮，並非地緣政治而起。

滙豐明日公布業績

滙豐明日（21日）公布業績，大摩估計，滙豐去年列帳基準除稅前利潤174億美元，較2021年度189億美元，按年下滑8%，指淨息差走勢仍然正面，及受惠美元及英鎊匯率造好，又預期將於首季恢復派發季度股息；瑞銀則預計，滙豐將重申2023年及2024年派息比率50%的政策。