滙豐：榴槤需求首季激增4倍　九成進口至內地總值達469億

榴槤是不少人喜歡吃的水果，除好吃外更為不少國家賺取外匯。滙豐本周發表報告表示，今年首季全球榴蓮需求，較去年同期飆升400%，主因是因中國人掀起「榴槤狂熱」，更指九成榴槤均進口至內地，總值達469億港元。

中國進口榴槤約佔全球需求91%

滙豐東協（ASEAN）經濟學家Aris Dacanay指，過去兩年，中國進口價值60億美元（折合469億港元）的榴槤，約佔全球需求的91%。報告指，稱為「水果之王」的榴槤，現時在內地每公斤售價超過10美元（折合約78港元），而在東南亞國家的平均售價約為每公斤6美元（折合約46港元），相差達4美元一斤。

Aris Dacanay表示，榴槤主要供應來源為東協國家，在2022年佔全球榴槤出口總量約90%，泰國便佔東南亞10國榴槤出口總量的99%；而不僅泰國，榴槤需求激增，亦為東南亞其他國家帶來機遇，讓其他東協國家紛紛加入「榴槤淘金」。現時東南亞出口榴槤的10國家包括：

汶萊 柬埔寨 印尼 老撾 馬來西亞 緬甸 菲律賓 新加坡 泰國 越南

榴槤狂熱主要集中在中國內地，當地消費者不僅視榴槤為一種水果，又視為一種送禮「炫富」禮物，而目前內地坊間普遍以榴槤作為訂婚時，送給親朋好友作為回禮。